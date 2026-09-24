Rosa Icela Rodríguez ofrece comparecer ante pleno de San Lázaro
La secretaria de Gobernación se mostró abierta a comparecer donde el Congreso lo determine, tras críticas del PAN.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, le comunicó que está dispuesta a comparecer ante el pleno si así lo determinan.
Disposición de Rosa Icela Rodríguez para comparecer en San Lázaro
La funcionaria federal hizo el ofrecimiento después de que el coordinador panista, Elías Lixa, criticara que en el calendario de comparecencias sólo se haya considerado a tres secretarios de Estado para que rindan cuentas ante el pleno, cuando su grupo parlamentario propuso a más de 10.
"Hablé con la secretaria de Gobernación (ayer) por la tarde, y ella me dijo, coordinador, yo no quiero generarle problemas ni a usted ni a los diputados. ¿Dónde quieren que vaya? Si quieren que vaya al pleno, voy al pleno, si quieren que vaya a la Comisión de Gobernación, voy ahí y si quieren que vaya la Junta de Coordinación Política, voy ahí", explicó Monreal.
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Marcelo Ebrard también ofrece comparecer ante el pleno
El coordinador de Morena dijo que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien comparecerá ante las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, el próximo 16 de octubre, también le ofreció dar su informe ante el pleno.
"Ricardo, lo que decida el Congreso, lo que decida la cámara. Puedo ir al pleno, puedo ir a comisiones, puedo ir a Jucopo", comentó.
El calendario de comparecencias aprobado ayer por el pleno de la Cámara de Diputados establece que sólo comparecerán ante el pleno los titulares de Hacienda, Edgar Amador Zamora (30 de septiembre); del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños (6 de octubre); y de las Mujeres, Laura Itzel Castillo (por definir fecha).
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