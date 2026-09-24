Dove Cameron y Damiano David ya son esposos

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Dove Cameron y Damiano David ya son marido y mujer. La actriz y el integrante de Måneskin se casaron este jueves en Italia, en una ceremonia civil que mantuvieron bajo estricta privacidad.

Boda civil en Montalcino: detalles y protocolo

La celebración se llevó a cabo en el Palacio Municipal de Montalcino, un antiguo recinto gótico construido a finales del siglo XIII. La pareja llegó al lugar a bordo de un automóvil clásico blanco y frente a decenas de cámaras y periodistas que ya los esperaban.

Damiano fue el primero en bajar del coche y posteriormente le abrió la puerta a su amada, quien sostenía un ramo de alcatraces unidos con un delicado encaje.

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Ambos eligieron vestir completamente de blanco para este importante momento. Él portó un traje claro, camisa color crema y una estola de seda en el cuello; mientras que Dove se alejó del tradicional vestido, en su lugar optó por un conjunto de dos piezas que completó con una camisa transparente, corbata y un cinturón.

De acuerdo con la prensa italiana, el enlace fue encabezado por el alcalde de Montalcino, Silvio Franceschelli, y solo estuvieron presentes los familiares y amigos más cercanos.

Celebración y contexto de la relación

A su salida del recinto, los recién casados fueron recibidos con aplausos y gritos de los seguidores que se reunieron en los alrededores.

La fiesta continuó en el Castiglion del Bosco, un impresionante hotel con viñedo, lago y extensos campos.

Los ahora recién casados contrajeron matrimonio tras casi tres años de relación. Dove Cameron y Damiano David se conocieron en 2023 y meses más tarde hicieron pública su relación.

El compromiso llegó en octubre del 2025 y fue la propia Cameron quien confesó que su amado le propuso matrimonio en la casa que ambos comparten, haciendo referencia a que quería compartir lo cotidiano con ella, no solo el glamour que les da sus carreras.