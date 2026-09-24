CNA celebra reapertura de frontera para exportar ganado en Chihuahua

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) consideró necesario basar las decisiones sanitarias del país en hechos científicos y no políticos, para lograr que persista el avance paulatino en la apertura de cruces fronterizos entre México y Estados Unidos para exportar ganado en pie mexicano a territorio estadounidense.

CNA impulsa reapertura de frontera para ganado mexicano

Hoy se reabrió la frontera de Santa Teresa, Nuevo México, con San Jerónimo, Chihuahua, por donde se espera la exportación diaria de entre 750 a 800 cabezas de ganado.

Tras celebrar esta reanudación de las exportaciones, que fueron interrumpidas por el brote de la plaga de gusano barrenador, el CNA dijo que es necesario el hecho de que "las decisiones sanitarias y comerciales continúen sustentándose en evidencia científica y criterios técnicos, por encima de consideraciones políticas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un comunicado dijo que la reapertura de Chihuahua "representa un avance relevante en la recuperación gradual de las exportaciones ganaderas mexicanas. Este avance es resultado del trabajo coordinado entre productores, organizaciones ganaderas y autoridades sanitarias de México y Estados Unidos para fortalecer las medidas de prevención, inspección, trazabilidad y control sanitario frente al gusano barrenador del ganado".

Coordinación bilateral y avances en exportación de ganado

Se trató del segundo cruce fronterizo en abrirse, después de que el 24 de agosto pasado el gobierno estadounidense levantó las barreras en el paso de Agua Prieta, Sonora.

El CNA reconoció el trabajo del director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco Javier Calderón Elizalde, y del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA).

Dijo que "el trabajo técnico, el diálogo y la coordinación bilateral han permitido avanzar en la generación de las condiciones necesarias para esta reapertura".

Expuso que "la reanudación de operaciones contempla inicialmente un promedio de 800 cabezas diarias, con un incremento gradual hasta alcanzar alrededor de 1 mil 500 cabezas por día a partir de la cuarta semana".

Aplaudió el anuncio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de que "la estación cuarentenaria de Puerto Palomas, Chihuahua, será el tercer punto fronterizo en reanudar las exportaciones de ganado en pie hacia el país vecino, lo que permitirá continuar avanzando hacia la recuperación comercial".

Agregó que esos avances muestran que la sanidad animal debe ser prioritaria y activo estratégico de México porque es necesario salvaguardar la producción, el patrimonio de miles de ganaderos, el comercio exterior y la competitividad de nuestro sector agroalimentario.

Explicó que "la cooperación técnica y la confianza entre ambos países son indispensables para proteger la sanidad animal y mantener un comercio seguro y ordenado. El reto continúa".

Pidió fortalecer las acciones para la prevención, vigilancia y contención del gusano barrenador y dotar al Senasica de los recursos humanos, técnicos, presupuestales y de infraestructura necesarios para cumplir con esta responsabilidad estratégica.