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Ejército y GN inhabilitan campamento con armas en Zapopan

Durante la administración actual, se han asegurado más de 27 mil armas para debilitar estructuras criminales.

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 03:52 p.m.
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Ejército y GN inhabilitan campamento con armas en Zapopan
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Elementos del Ejército y Guardia Nacional (GN) aseguraron armamento durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres a inmediaciones de la localidad de San Francisco Ixcatán, municipio de Zapopan, Jalisco.

      Acciones de la autoridad

      Los uniformados inhabilitaron un campamento, aseguraron seis armas largas, 54 cargadores abastecidos, 150 cartuchos, 20 artefactos explosivos improvisados.

      También 25 espoletas para artefactos explosivos improvisados, cuatro vehículos, cinco motocicletas, tres radios de comunicación y equipo táctico.

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      Detalles confirmados

      Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Guadalajara para continuar con las investigaciones y acciones periciales.

      La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) resaltó que estas actividades se realizaron con apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.

      Durante la presente administración en apoyo a tareas de seguridad pública han logrado el aseguramiento de 27 mil 380 armas de fuego, cuatro millones 905 mil 164 cartuchos, 120 mil 893 cargadores y 50 mil 151 vehículos que debilita las estructuras criminales.

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