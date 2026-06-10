Adán Augusto evita aclarar estatus de su visa

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El senador de Morena Adán Augusto López Hernández se negó a aclarar si su visa para ingresar a Estados Unidos fue revocada o sigue vigente.

Senador de Morena evita hablar sobre visa para Estados Unidos

Cuestionado por los reporteros en el Senado, el exsecretario de Gobernación se mostró reacio a abordar el tema y ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación se limitó a responder de manera reiterada: "Yo no doy declaraciones, gracias".

Se le solicitó que aclarara en estatus de su visa, pero reiteró: "No acostumbro dar declaraciones, ustedes lo saben, no voy a emitir ninguna declaración".

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-Pero sin ser una declaración, así en corto, se le pidió que aclarara.

-No doy declaraciones ni en corto ni de lejos ni de cerca. No acostumbro dar declaraciones, ni no con mucho gusto.

Detalles confirmados sobre cirugía ocular de Adán Augusto López

El único tema que respondió Adán Augusto López fue el de su intervención quirúrgica para corregir un problema de cataratas. Confirmó la información que dio el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier, en el sentido de que el tabasqueño se sometió a una cirugía ocular. "Ya me operé uno (un ojo) y mañana me operó el otro", indicó.