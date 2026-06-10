logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Adán Augusto evita aclarar estatus de su visa

Adán Augusto López informó que se sometió a cirugía ocular para corregir cataratas en ambos ojos.

Por El Universal

Junio 10, 2026 12:09 p.m.
A
Adán Augusto López / Foto: Archivo

Adán Augusto López / Foto: Archivo

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El senador de Morena Adán Augusto López Hernández se negó a aclarar si su visa para ingresar a Estados Unidos fue revocada o sigue vigente.

      Senador de Morena evita hablar sobre visa para Estados Unidos

      Cuestionado por los reporteros en el Senado, el exsecretario de Gobernación se mostró reacio a abordar el tema y ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación se limitó a responder de manera reiterada: "Yo no doy declaraciones, gracias".

      Se le solicitó que aclarara en estatus de su visa, pero reiteró: "No acostumbro dar declaraciones, ustedes lo saben, no voy a emitir ninguna declaración".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      -Pero sin ser una declaración, así en corto, se le pidió que aclarara.

      -No doy declaraciones ni en corto ni de lejos ni de cerca. No acostumbro dar declaraciones, ni no con mucho gusto.

      Detalles confirmados sobre cirugía ocular de Adán Augusto López

      El único tema que respondió Adán Augusto López fue el de su intervención quirúrgica para corregir un problema de cataratas. Confirmó la información que dio el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier, en el sentido de que el tabasqueño se sometió a una cirugía ocular. "Ya me operé uno (un ojo) y mañana me operó el otro", indicó.

      LEA TAMBIÉN

      Adán Augusto desmiente hospitalización y asegura buena salud

      Adán Augusto López se presentó en la Comisión Permanente para aclarar rumores sobre su salud.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Adán Augusto evita aclarar estatus de su visa
      Adán Augusto evita aclarar estatus de su visa

      Adán Augusto evita aclarar estatus de su visa

      SLP

      El Universal

      Adán Augusto López informó que se sometió a cirugía ocular para corregir cataratas en ambos ojos.

      Ironiza Montiel con celebración de Vicente Fox por triunfo del PRI
      Ironiza Montiel con celebración de Vicente Fox por triunfo del PRI

      Ironiza Montiel con celebración de Vicente Fox por triunfo del PRI

      SLP

      El Universal

      El expresidente dijo que hay un renacer del tricolor en Coahuila

      La CNTE mantiene huelga y protestas en Oaxaca y CDMX
      La CNTE mantiene huelga y protestas en Oaxaca y CDMX

      La CNTE mantiene huelga y protestas en Oaxaca y CDMX

      SLP

      El Universal

      El movimiento magisterial exige la abrogación de reformas al ISSSTE y al IMSS, además de rechazar declaraciones oficiales

      AICM pide a viajeros anticipar llegadas ante protestas de CNTE
      AICM pide a viajeros anticipar llegadas ante protestas de CNTE

      AICM pide a viajeros anticipar llegadas ante protestas de CNTE

      SLP

      El Universal

      CNTE podría movilizarse hacia el aeropuerto, por lo que el AICM pide precaución a viajeros.