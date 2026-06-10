Adán Augusto evita aclarar estatus de su visa
Adán Augusto López informó que se sometió a cirugía ocular para corregir cataratas en ambos ojos.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El senador de Morena Adán Augusto López Hernández se negó a aclarar si su visa para ingresar a Estados Unidos fue revocada o sigue vigente.
Senador de Morena evita hablar sobre visa para Estados Unidos
Cuestionado por los reporteros en el Senado, el exsecretario de Gobernación se mostró reacio a abordar el tema y ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación se limitó a responder de manera reiterada: "Yo no doy declaraciones, gracias".
Se le solicitó que aclarara en estatus de su visa, pero reiteró: "No acostumbro dar declaraciones, ustedes lo saben, no voy a emitir ninguna declaración".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
-Pero sin ser una declaración, así en corto, se le pidió que aclarara.
-No doy declaraciones ni en corto ni de lejos ni de cerca. No acostumbro dar declaraciones, ni no con mucho gusto.
Detalles confirmados sobre cirugía ocular de Adán Augusto López
El único tema que respondió Adán Augusto López fue el de su intervención quirúrgica para corregir un problema de cataratas. Confirmó la información que dio el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier, en el sentido de que el tabasqueño se sometió a una cirugía ocular. "Ya me operé uno (un ojo) y mañana me operó el otro", indicó.
Adán Augusto desmiente hospitalización y asegura buena salud
Adán Augusto López se presentó en la Comisión Permanente para aclarar rumores sobre su salud.
no te pierdas estas noticias
Adán Augusto evita aclarar estatus de su visa
El Universal
Adán Augusto López informó que se sometió a cirugía ocular para corregir cataratas en ambos ojos.
Ironiza Montiel con celebración de Vicente Fox por triunfo del PRI
El Universal
El expresidente dijo que hay un renacer del tricolor en Coahuila
La CNTE mantiene huelga y protestas en Oaxaca y CDMX
El Universal
El movimiento magisterial exige la abrogación de reformas al ISSSTE y al IMSS, además de rechazar declaraciones oficiales