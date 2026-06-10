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Shakira se declara lista para inaugurar el Mundial

El videoclip de 'Dai Dai' superó los 100 millones de reproducciones en YouTube en dos semanas

Por El Universal

Junio 10, 2026 12:00 p.m.
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Shakira se declara lista para inaugurar el Mundial
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      Shakira y su equipo de bailarines se declaran listos para la inauguración del Mundial de Futbol que se realizará mañana en el Estadio Ciudad de México, previo al partido México-Sudáfrica; la colombiana interpretará con el nigeriano Burna Boy "Dai Dai", tema oficial del Mundial de 2026.

      En redes, la colombiana, quien ha tenido una semana de ensayos, ha mantenido al tanto a sus más de 95 mil seguidores; hace unas horas compartió unos videos sobre cómo ensayaba en cada momento que podía, incluidos por supuesto los ensayos en el estadio.

      "¡Hemos tenido una semana de ensayos sin parar, estamos listos! ¡Tenemos muchas ganas de verlos a todos mañana en la Ceremonia de Apertura de la Copa Mundial de la FIFA!", escribió.

      El videoclip de la canción "Dai Dai" superó los 100 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube a dos semanas de su estreno, algo que la colombiana de 49 años agradeció.

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      Shakira también mostró un momento íntimo con sus bailarines, quienes en una hora se pondrán en acción junto a la colombiana, quien no es la primera vez que participa en un Mundial de Futbol.

      Shakira ha tenido una presencia constante y simbólica en los mundiales de futbol, es una de las artistas más identificadas con este evento a nivel global gracias a su música y sus presentaciones.

      Su primera gran participación llegó en el Mundial de Alemania 2006, donde interpretó "Hips Don't Lie" en la ceremonia de clausura. Aunque la canción no fue el himno oficial del torneo, su actuación marcó uno de los momentos musicales más recordados de esa edición.

      El punto más emblemático de su vínculo con la Copa del Mundo fue el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando interpretó "Waka Waka (This Time for Africa)", la canción oficial del torneo. Este tema se convirtió en un fenómeno global y es considerado uno de los himnos mundialistas más exitosos de la historia. Shakira también se presentó en la ceremonia de clausura.

      En el Mundial de Brasil 2014, Shakira volvió a participar con la canción "La La La (Brazil 2014)", una de las piezas oficiales del torneo junto a Carlinhos Brown. Su presentación en la ceremonia de clausura en Río de Janeiro reforzó su estatus como figura recurrente en los espectáculos mundialistas.

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