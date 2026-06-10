¿Cuál ha sido el paro más largo de la CNTE?

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El

que mantiene la

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) desde el 1 de junio pasado, todavía está lejos de alcanzar el conflicto magisterial más prolongado de su historia reciente: la, que se extendió durante 127 días, del 15 de mayo al 18 de septiembre, en rechazo a la reforma educativa impulsada por el gobierno del expresidente priista Enrique Peña Nieto.Aquel movimiento paralizó miles de escuelas en, instaló, bloqueó carreteras y protagonizó algunas de las movilizaciones más intensas del magisterio disidente en las últimas décadas. Incluso, a los 100 días de conflicto, las negociaciones seguían sin avances significativos.Diez años después, lavuelve a protagonizar unque mantiene en vilo aly que coincide con la realización de la. Los maestros han advertido que las protestas continuarán mientras no exista una respuesta satisfactoria a sus demandas centrales.-----¿Qué exige laen 2026?La principal demanda del magisterio disidente es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que afectó susal sustituir el sistema solidario poradministradas por las Afores.Además, exige:Undel 100 por ciento al sueldo base.La eliminación del sistema de pensiones derivado de la reforma de 2007.Jubilación con condiciones similares al esquema previo a la reforma.Desaparición del Usicamm y un nuevo modelo de promoción y asignación de plazas.Unadirecta con la presidenta Claudia Sheinbaum.Hasta ahora, elha ofrecido fortalecer el, crear unapara mejorar las jubilaciones y sustituir el Usicamm, propuestas que han sido rechazadas por la Coordinadora al considerar que no atienden el fondo de sus exigencias.-----Sin acuerdos tras varias mesasLas negociaciones entre lay else han prolongado durante varias semanas sin que se alcance un acuerdo definitivo. La organización magisterial sostiene que mantendrá el plantón y las movilizaciones hasta obtener respuestas concretas sobre el régimen de pensiones y las condiciones laborales del magisterio.