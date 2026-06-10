Evade Gallardo confirmar si Ruth González denunció a medios (video)

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Luego que se reveló que la senadora Ruth González Silva habría sido la denunciante en la causa penal contra dos mujeres por presunta manipulación de imágenes con inteligencia artificial (IA), el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, atribuyó la publicación a un "encargo".

Asumió que la denuncia no incriminó a integrantes de la prensa, porque las dos mujeres procesadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial no son periodistas.

Exteriorizó que las y los congresistas son los responsables de la aprobación de legislación, por lo tanto, a ellos les corresponderá responder "qué es lo que están aprobando de leyes".

Negó que la penalización prevista en el Código Penal esté afectando la imagen del estado de San Luis Potosí.

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Acusó que todo el movimiento de inconformidades contra la norma penal corresponde a un "encargo". "Sabemos de quién viene el encargo de las notas, y bueno, pues eso hoy por la mañana quedó más que validado".

?? | Evade Ricardo Gallardo confirmar si Ruth González denunció a medios o a periodistas en #SLP

La nota: ??https://t.co/VFaf8GT602 pic.twitter.com/RJxvoJ37JF — Pulso Online (@pulso_mx) June 10, 2026

"Ni siquiera voy a opinar de eso. La verdad que ya ha quedado muy claro el tema, de no se está dañando a ningún periodista. No son periodistas (las imputadas). Tampoco (se violenta la libertad de expresión)", atajó.

Supuesto montaje de Ruth González desató cacería de periodistas

La Senadora Ruth González Silva, aspirante del Partido Verde (PVEM) a gobernar San Luis Potosí y esposa del actual Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, estrenó una nueva ley local para encarcelar a dos mujeres periodistas.

Eréndira Reyes, directora de la página San Wicho Times y colaboradora de Despertar San Luis 3.0, y Alejandra Hermosillo, funcionaria de Comunicación Social del municipio de San Luis Potosí, fueron denunciadas por Ruth González, como lo comprobó el diario El País, que tuvo acceso a la denuncia. La Fiscal Manuela García Cázares se había negado a informar quién había iniciado la querella.

Ambas mujeres, madre e hija, pasaron 15 días en prisión, desde el 21 de mayo al 6 de junio. Y aunque pudieron volver a sus hogares, están bajo libertad condicional y deberán realizar un pago para indemnizar a la senadora.

Durante esas dos semanas los hijos y nietos de las comunicadoras estuvieron sin sus principales cuidadoras. Ahora la familia Reyes Hermosillo enfrenta amenazas, según ha podido saber SinEmbargo. Además, la página de Facebook de Despertar San Luis 3.0, donde era difundida la información, fue cerrada y, por lo tanto, dejó de monetizar.

Todo comenzó cuando Ruth González vio una imagen suya hecha con inteligencia artificial (IA) en la que aparece junto al Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de narcotráfico. Entonces, presentó la demanda bajo el amparo de "Ley Serrano", aprobada apenas en noviembre y llamada así por Héctor Serrano, uno de los principales operadores del Gobierno de Gallardo Cardona.

Desde su discusión, organizaciones advirtieron que la norma, la cual sanciona ciertos usos de la IA, podría utilizarse para perseguir a periodistas y activistas. Seis meses después, ocurrió la detención de Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo.

Ruth González acusa daño a su reputación

Sin Embargo MX.- La Senadora de la República y esposa del Gobernador, la denuncia de Ruth González avanzó con celeridad. Ella sostiene que las imágenes difundidas vulneran su integridad psíquica y moral, según se desprende de la denuncia reseñada por la prensa.

En noviembre de 2025, el Congreso de San Luis Potosí, aprobó una iniciativa de reforma al Código Penal del estado, propuesta por el diputado local Héctor Serrano Cortés, coordinador del PVEM.

De esa manera se tipifica como delito el uso de la IA para manipular imágenes, audios o documentos que provoquen alarma social o afecten la confianza institucional.

En dicho ordenamiento indica que "se impondrá pena de uno a tres años de prisión", pero ésta puede aumentar "hasta en una mitad cuando el contenido sea difundido, comercializado o empleado con fines de lucro o de causar daño al honor, a la reputación o a la vida privada de la persona".

Pero también considera que "no constituye delito la creación o difusión de contenidos con fines periodísticos, académicos, artísticos, parodia o de crítica política, cuando de las circunstancias del hecho no se acredite el dolo con fines de causar daño al honor, a la reputación o a la vida privada de la persona".

El País refirió en ese sentido que el 8 de mayo la Fiscalía General del Estado recibió una denuncia sustentada en el artículo 187 TER del Código Penal por la utilización de una imagen con IA.

Trece días después las comunicadoras fueron detenidas y llevadas al Centro Estatal de Reinserción Social de San Luis Potosí "La Pila".