ALEX FERNÁNDEZ DEFIENDE A SU PADRE

Alex Fernández niega que su padre, Alejandro Fernández, se encontrara bajo los influjos del alcohol en el video que se viralizó en redes pues, como su hijo, dijo conocer bien los padecimientos de su padre; uno de ellos, el reflujo, motivo por el que cree que parecía que estaba por devolver el estómago.

En días pasados “el Potrillo” se presentó en el Palenque de Querétaro, como parte de su gira “De rey a rey” y, si bien, el cantante compartió fotografías del éxito que su presencia, luego de lograr dos “sold-out”, un video suyo, que comenzó a circular en X, puso en duda su desempeño en el escenario.

En él, Fernández se detiene un momento, antes de seguir con su actuación, mostrando una visible molestia que, por un momento, pareciera que le provocara el vómito. Sin embargo, el intérprete de “Tantita pena” logró reincorporarse y, después de unos instantes, volvió a dirigirse a su público.

El clip abrió debate en redes pues, si bien, nada confirmaría que Alejandro se encontraba en estado de ebriedad, no sería la primera vez que llama la atención su desconcentración durante algunos recitales, por lo que, la mayoría opina que el mareo que experimentó sí tuvo que ver con un efecto de los influjos del alcohol. Pero es su hijo Alex quien desestima esos señalamientos, afirmando que su padre padece de reflujo gastroesofágico, motivo por lo que experimenta ardor y acidez con frecuencia. Este -sábado 29 de noviembre-, Alejandro Fernández llegará a la Arena de San Luis Potosí.

