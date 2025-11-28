logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Fotogalería

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

ALEX FERNÁNDEZ DEFIENDE A SU PADRE

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
ALEX FERNÁNDEZ DEFIENDE A SU PADRE

Alex Fernández niega que su padre, Alejandro Fernández, se encontrara bajo los influjos del alcohol en el video que se viralizó en redes pues, como su hijo, dijo conocer bien los padecimientos de su padre; uno de ellos, el reflujo, motivo por el que cree que parecía que estaba por devolver el estómago.

En días pasados “el Potrillo” se presentó en el Palenque de Querétaro, como parte de su gira “De rey a rey” y, si bien, el cantante compartió fotografías del éxito que su presencia, luego de lograr dos “sold-out”, un video suyo, que comenzó a circular en X, puso en duda su desempeño en el escenario.

En él, Fernández se detiene un momento, antes de seguir con su actuación, mostrando una visible molestia que, por un momento, pareciera que le provocara el vómito. Sin embargo, el intérprete de “Tantita pena” logró reincorporarse y, después de unos instantes, volvió a dirigirse a su público.

El clip abrió debate en redes pues, si bien, nada confirmaría que Alejandro se encontraba en estado de ebriedad, no sería la primera vez que llama la atención su desconcentración durante algunos recitales, por lo que, la mayoría opina que el mareo que experimentó sí tuvo que ver con un efecto de los influjos del alcohol. Pero es su hijo Alex quien desestima esos señalamientos, afirmando que su padre padece de reflujo gastroesofágico, motivo por lo que experimenta ardor y acidez con frecuencia. Este -sábado 29 de noviembre-, Alejandro Fernández llegará a la Arena de San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

REAPARECEN JUNTOS
REAPARECEN JUNTOS

REAPARECEN JUNTOS

SLP

El Universal

SU HISTORIA DE AMOR AÚN NO TIENE PUNTO FINAL, PUES LLEGARON JUNTOS A LA GALA ELLE X FUTURE, EN LA QUE SANZ RECIBIÓ EL PREMIO ELLE ECO AWARD

ALEX FERNÁNDEZ DEFIENDE A SU PADRE
ALEX FERNÁNDEZ DEFIENDE A SU PADRE

ALEX FERNÁNDEZ DEFIENDE A SU PADRE

SLP

El Universal

Millie Bobby Brown aclara su relación con David Harbour en Stranger Things
Millie Bobby Brown aclara su relación con David Harbour en Stranger Things

Millie Bobby Brown aclara su relación con David Harbour en Stranger Things

SLP

El Universal

¿Qué consecuencias tendrá la investigación de Netflix sobre la denuncia entre actores de Stranger Things?

Maná y Alejandro Fernández darán concierto gratuito en el Mundial 2026
Maná y Alejandro Fernández darán concierto gratuito en el Mundial 2026

Maná y Alejandro Fernández darán concierto gratuito en el Mundial 2026

SLP

El Universal

Jalisco ofrecerá concierto especial de Maná y Alejandro Fernández para el Mundial 2026