Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Camerino

MARÍA CH. SE VA A CASAR

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
MARÍA CH. SE VA A CASAR

Tras cuatro años de relación, María Chacón y el empresario Christopher Deb Uijil están listos para dar el siguiente paso y llegar al altar.

La actriz de “Alebrijes y Rebujos” compartió la feliz noticia de su compromiso a través de su cuenta de Instagram, donde también presumió su lujoso anillo.

En las emotivas fotos en blanco y negro, los enamorados se muestran con miradas cómplices, sonrisas tiernas y algunos besos. Por supuesto, se ve a Chacón disfrutando al máximo del inesperado y mágico momento. Junto a las postales, escribió: 

“Para siempre, contigo” y acompañó el mensaje con unos emojis de anillo y el símbolo del infinito. “Por siempre y para siempre”, añadió en su publicación.

La noticia fue celebrada por otros famosos del medio, como Angelique Boyer, quien reaccionó con emojis de aplausos y corazones. También felicitó a la pareja Daliha Polanco, la creadora de contenido Leslie Polinesia, el comediante Ray Contreras y Michel, hijo de la actriz Consuelo Duval.

