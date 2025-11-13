logo pulso
LINKIN PARK ANUNCIA PUESTO DE TORTAS EN CDMX

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
LINKIN PARK ANUNCIA PUESTO DE TORTAS EN CDMX

Tras la original “tamaliza” que Linkin Park organizó durante su última visita a México, la banda estadounidense reinventó su idea al anunciar que tendrá un puesto de tortas en la Ciudad de México como parte de las sorpresas que tienen preparadas para sus fans, previo a su presentación en el festival Corona Capital el próximo domingo.Por medio de redes sociales, se difundió el anuncio inspirado en los icónicos rótulos de arte popular mexicano diseñado por Alina Kiliwa, donde la banda invita a sus fans a su puesto de tortas que serán gratis para las primeras 50 personas en llegar. 

