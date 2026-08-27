Alfredo Chaparro, de El Rey de las Bromas, muere a los 60 años

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Alfredo Alonso, mejor conocido como "Chaparro", de "El Rey de las Bromas", murió a los 60 años mientras se encontraba en plena gira de shows de comedia. La noticia fue confirmada por su mánager, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

El fallecimiento del creador de contenido fue informado el pasado miércoles 26 de agosto a través de sus redes sociales, donde se publicó un comunicado en el que sus familiares y equipo de trabajo pidieron respeto en este momento.

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"Hoy despedimos a un hombre que dejó una huella especial en todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, compartir con él y disfrutar de su talento", se lee en las primeras líneas del mensaje.Muere Alfredo "Chaparro", de "El Rey de las Bromas", a los 60 años. Foto: Captura de pantallaEn el mismo comunicado se informó que todas las fechas de su show quedaron suspendidas hasta nuevo aviso. Además, se pidió a sus seguidores comprensión y respeto para sus familiares, amigos y todo su equipo de trabajo.La noticia también generó una reacción por parte del influencer "El Rey de las Bromas", con quien Chaparro trabajó durante varios años y gracias a quien alcanzó mayor reconocimiento en redes sociales.A través de su cuenta de Instagram, el creador publicó una fotografía de Alfredo y escribió: "Descansa en paz y ten un buen viaje hasta el cielo Fredy siempre te vamos a recordar nos dejaste muchas alegrías vas a vivir siempre en mis recuerdos."¿Quién era Alfredo "Chaparro"?Alfredo Alonso, conocido en redes como "Chaparro", era originario de la sierra de San Luis Potosí. Antes de convertirse en una figura reconocida en internet, atravesó una etapa de pobreza en la que se dedicaba a vender dulces en la vía pública para ganarse la vida.Su historia cambió cuando llegó al canal de YouTube "El Rey de las Bromas". Ahí comenzó a participar en distintos videos y poco a poco se convirtió en uno de los personajes principales del proyecto.Su personalidad frente a las cámaras hizo que fuera elegido constantemente para protagonizar las bromas del canal, situación que terminó convirtiéndolo en uno de los rostros más identificados por los seguidores.-----¿Qué video hizo famoso a "Chaparro"?Una de las apariciones que ayudó a impulsar su popularidad ocurrió en el video "Tatuajes Falsos (BROMA)".Durante la dinámica, Chaparro esperaba que le escribieran en el brazo "Te amo Araceli", en referencia a su esposa fallecida. Sin embargo, la broma consistió en colocarle la frase "Te amo Ricardo".A partir de sus participaciones en el canal, su popularidad comenzó a crecer y posteriormente Alonso abrió sus propias cuentas en redes para compartir contenido de humor.-----¿Qué publicó Chaparro antes de morir?En los últimos días, algunas de sus publicaciones comenzaron a cobrar otro significado entre sus seguidores.Un día antes de su muerte, Chaparro compartió un video en su cuenta de Instagram en el que aparece disfrazado de árabe, bailando sobre una mesa al ritmo de "Riki" de Netón Vega.En la grabación aparece el texto: "Mi real y yo llegando a la peda sin dinero y sin permiso nomas a poner el ambiente".Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, el clip se llenó de mensajes como:"Abrazos hasta el cielo chaparrito""Te voy a extrañar chaparrito""Gracias chaparro por toda esas sonrisas que nos sacaste se te va a extrañar".