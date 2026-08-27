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Corina arrasa en Premios Canacine 2026 con dos galardones

Naian González Norvind dedicó su premio a las actrices y al talento más allá de las ganancias.

Por El Universal

Agosto 27, 2026 02:02 p.m.
A
Corina arrasa en Premios Canacine 2026 con dos galardones
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      El filme "Corina", protagonizada por Naian González Norvind, se elevó esta noche como la gran ganadora de los Premios Canacine, al obtener los galardones a Película y Actriz.


      La Canacine es la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual que integra a distribuidores, productores, escuelas de cine y prestadores de servicios afincados en México.

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      La ceremonia reconoció a lo mejor del 2025, debió realizarse en enero, pero por falta de recursos se pospuso. Por primera vez la entrega se efectuó en foros de los Estudios Churubusco.
      "Corina" sigue a una chica que padece de agorafobia, miedo a exteriores, pero debe salir para encontrar a una escritora.
      "Una película inicia con una idea íntima y requiere de mucha gente que se va sumando", recordó la directora Urzula Barba Hopfner.
      "Dedico este premio a todas las actrices de la terna y a quienes me han inspirado. Hay que defender el talento más allá de las ganancias", dijo por su parte Naian.
      "Soy Frankelda" se erigió por su lado como Mejor Largo de Aninación.
      "Hacer cine de animación es difícil y más stop motion, gracias a todos", dijo Arturo Ambriz, co director de la cinta animada.
      La película "Mesa de regalos" y la serie "Chespirito: sin querer queriendo", fueron reconocidas como las más vistas del año pasado.
      "Estoy eternamente agradecido", dijo Roberto Gómez Fernández, productor de la bioserie sobre su padre.
      En el In Memorian se recordó a, entre otros, Alicia Bonet, Emilio Echevarría, Elsa Aguirre, Eduardo Manzano, Yolanda Montes "Tongolele", Ana Luisa Peluffo y Gerardo Taracena.
      El distribuidor Leopoldo Jiménez de la compañía Nueva Era y quien lidera el Tour de Cine Francés, obtuvo el premio a trayectoria.
      Los Premiados
      Película: "Corina".
      Película Mexicana con Mayor Asistencia: "Mesa de regalos".
      Serie con Mayor Audiencia en México: "Chespirito: sin querer queriendo".
      Dirección: Noé Santillán López por "Mesa de regalos".
      Actriz: Naian González por "Corina".
      Actor: Tony Dalton por "Las mutaciones".
      Película de Animación: "Soy Frankelda".
      Revelación femenina: Andrea Aldana por "La arriera".
      Revelación masculina: Yankel Stevan por "No me sigas".
      Contenido alternativo: "Kenia Os: la OG".
      Campaña publicitaria: "Soy Frankelda".

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