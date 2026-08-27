Xolos busca retomar la cima recibiendo a Pumas en Caliente

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Luego de verse sorprendido por el rebaño Sagrado y vapuleado 5-2, los Xolos buscarán volver a sumar de a tres que los lleven a la cima.

La noche de este viernes se abren las puertas del Estadio Caliente donde Xolos recibe a los Pumas de la UNAM con la firme idea de sacar los puntos en disputa para continuar en la cima del torneo Apertura 2026.

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La derrota ante el chiverio le valió para verse alcanzado y rezagado hasta la séptima posición luego de que en la jornada anterior disputaba el liderato con las Águilas del América por lo que es vital volver a la senda de la victoria.Por su parte, los Pumas llegan con dos empates consecutivos y cuatro sin conocer la derrota con ocho unidades que lo ubican en la novena posición por lo que es importante sumar para no rezagarse en la tabla general.Los felinos vencieron de visita a los Diablos Rojos del Toluca en la Jornada 2 por marcador de 1-2. Goleo a los Bravos 5-1, e igualó sin goles con los Gallos de Querétaro, así como con los Rayos (1-1) en la jornada anterior."El Loco" Abreu, timonel de los Xolos, señaló que fue bueno caer ante Chivas, "en el arranque del torneo" y no en u momento que la derrota les complique el escenario, Además, dijo que la derrota les permite saber que no están "a nivel de Chivas, Cruz Azul, América, tigres o Monterrey, porque no somos esos presupuestos porque luego la atmósfera de verte arriba a veces te lleva a creer que somos eso".Advirtió que ahora van por los Pumas en busca de seguir sumando.Los felinos pueden presumir el regreso de César Huerta tras un breve paso por el Anderlecht en Bélgica donde disputo apenas 38 partidos."El Chino" se dijo feliz y con una gran ilusión por su regreso al cuadro del Pedregal, pese a tener ofertas "siempre estuve convencido de que quería venir a Pumas", señaló."Hablé con Solari, me mostró las ganas de querer contar conmigo. Me deja contento que Pumas haya pujado muy fuerte por mí", apreció el también seleccionado nacional.