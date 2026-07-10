logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMA AL NIÑO JESÚS

Fotogalería

AMA AL NIÑO JESÚS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fotos | Chocan en Circuito Potosí; sólo hay daños

El accidente no dejó heridos, solo daños materiales, y fue atendido por la Guardia Civil Estatal división caminos.

Por Redacción

Julio 10, 2026 12:43 p.m.
A
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Daños materiales de consideración fue el saldo de un choque de dos vehículos en el Circuito Potosí, a la altura del Puente Peñasco.

      El reporte fue cerca de las 10:30 de la mañana, cuando el guiador de una camioneta Nissan circulaba sobre el Periférico con dirección a la carretera a Matehuala, pero al descender del puente realizó una maniobra para incorporarse a la calle Camino a Rinconada, cortándole la circulación a un automóvil Chevrolet que circulaba sobre la lateral.

      Solo se observaron daños materiales, por lo que elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento de suceso. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Tráiler se incendia en El Naranjo; no hay heridos

      Protección Civil de El Naranjo atribuye el siniestro a un probable corto circuito

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fotos | Chocan en Circuito Potosí; sólo hay daños
      Fotos | Chocan en Circuito Potosí; sólo hay daños

      Fotos | Chocan en Circuito Potosí; sólo hay daños

      SLP

      Redacción

      El accidente no dejó heridos, solo daños materiales, y fue atendido por la Guardia Civil Estatal división caminos.

      Reabren todas las vialidades tras lluvias en la capital
      Reabren todas las vialidades tras lluvias en la capital

      Reabren todas las vialidades tras lluvias en la capital

      SLP

      Redacción

      Río Santiago y bulevar Jacobo Payán ya son transitables; autoridades alertan por pavimento mojado, encharcamientos y neblina

      Camioneta choca en paradero y vuelca en bulevar México-Laredo
      Camioneta choca en paradero y vuelca en bulevar México-Laredo

      Camioneta choca en paradero y vuelca en bulevar México-Laredo

      SLP

      Redacción

      Un hombre de 61 años sufrió una herida leve en la cabeza y rechazó ser trasladado a un hospital

      Joven pretendió hurtar unos audífonos en HEB
      Joven pretendió hurtar unos audífonos en HEB

      Joven pretendió hurtar unos audífonos en HEB

      SLP

      Redacción