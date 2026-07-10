Fotos | Chocan en Circuito Potosí; sólo hay daños
El accidente no dejó heridos, solo daños materiales, y fue atendido por la Guardia Civil Estatal división caminos.
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Daños materiales de consideración fue el saldo de un choque de dos vehículos en el Circuito Potosí, a la altura del Puente Peñasco.
El reporte fue cerca de las 10:30 de la mañana, cuando el guiador de una camioneta Nissan circulaba sobre el Periférico con dirección a la carretera a Matehuala, pero al descender del puente realizó una maniobra para incorporarse a la calle Camino a Rinconada, cortándole la circulación a un automóvil Chevrolet que circulaba sobre la lateral.
Solo se observaron daños materiales, por lo que elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento de suceso.
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