logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN LOGROS

Fotogalería

CELEBRAN LOGROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Anne Hathaway espera su tercer hijo

La actriz ganadora del Oscar publicó un video mostrando su pancita de embarazo.

Por AP

Junio 19, 2026 01:24 p.m.
A
Anne Hathaway espera su tercer hijo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La actriz ganadora del Oscar publicó el viernes un video en Instagram en el que sonríe mientras muestra una pancita de embarazo y se apresura a salir de cámara. Hathaway, de 43 años, acompañó el video con el texto "Baby, I'm yours" (Bebé soy tuya) y usó como banda sonora el éxito homónimo de Barbara Lewis.

      Al pedirle confirmación, un portavoz de Hathaway respondió: "Creo que el video es bastante obvio".

      Hathaway y su esposo, Adam Shulman, ya son padres de Jonathan Shulman y Jack Shulman. La noticia del viernes llega en un momento especialmente ajetreado para la actriz, cuyas películas de este año incluyen "The Devil Wears Prada 2" ("El diablo viste a la moda"), "Mother Mary" y "The Odyssey" ("La odisea").

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Anne Hathaway espera su tercer hijo
      Anne Hathaway espera su tercer hijo

      Anne Hathaway espera su tercer hijo

      SLP

      AP

      La actriz ganadora del Oscar publicó un video mostrando su pancita de embarazo.

      Bruce Willis reaparece en redes junto a su esposa Emma
      Bruce Willis reaparece en redes junto a su esposa Emma

      Bruce Willis reaparece en redes junto a su esposa Emma

      SLP

      El Universal

      El Fondo Emma & Bruce Willis apoya a cuidadores y promueve investigación sobre demencia.

      Chingu Amiga celebra gol de México en partido contra Corea
      Chingu Amiga celebra gol de México en partido contra Corea

      Chingu Amiga celebra gol de México en partido contra Corea

      SLP

      El Universal

      La creadora de contenido surcoreana asistió al partido México-Corea y compartió su emoción tras el gol.

      Majo Aguilar celebra triunfo de México ante Corea en el Ángel
      Majo Aguilar celebra triunfo de México ante Corea en el Ángel

      Majo Aguilar celebra triunfo de México ante Corea en el Ángel

      SLP

      El Universal

      Majo Aguilar se unió a miles de capitalinos para celebrar el triunfo 1-0 de México sobre Corea en el Mundial 2026.