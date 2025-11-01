Ofrecen pasarela de catrines y catrinas

Matehuala.- Se llevó a cabo una pasarela de catrines y catrinas en el Parque Álvaro Obregón la cual fue nombrada “La muerte no pasa de moda, del altar a la pasarela”, además de un concurso de catrines y catrinas.

El evento tuvo muy buena respuesta de participantes que estuvieron caracterizados de catrines y catrinas de diferentes lugares, cada uno hizo diferente performance como bailar, cantar, actuar, interpretar leyendas para hacer de este un evento lleno de cultura y tradición, esta actividad fue realizada por la coordinación de atención a la diversidad sexual.

Los asistentes quedaron asombrados al ver los grandiosos trajes y presentaciones que hicieron cada uno de los participantes, una que más gusto fue la actuación conmovedora de un joven que actuó poniendo un altar de muertos a su madre, que su madre vino desde el más allá a visitarlo, lo que movió el corazón de quienes han perdido a su madre por lo que uno que otro derramó una lágrima y se levantaron a aplaudir.

Para elegir a los ganadores se integró un jurado calificador.

El tercer lugar lo obtuvo una chica caracterizada de la Catrina Calavera, el segundo lugar la Catrina Garbancera, quien se puso el tradicional traje de Catrina y el primer lugar la pareja de Catrina y Catrín de Yucatán, quienes traían un espectacular traje típico de Nayarit, quienes incluso utilizaron material reciclable para hacer su traje típico.