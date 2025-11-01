Preparan peregrinación a Basílica de Guadalupe

Matehuala.- El próximo 4 de noviembre se llevará a cabo una peregrinación especial a la Basílica de Guadalupe por parte de la Diócesis de Matehuala, por lo que se espera la participación de cientos de fieles católicos ya que habrá de todas las parroquias que conforman la diócesis.

Son 17 parroquias las que conforman la Diócesis y se espera que sean varios camiones de cada una de las parroquias, que llegarán a la Casa del Peregrino en la Ciudad de México, se planea reunir todos los fieles católicos, empezar una magna peregrinación hasta llegar a la Basílica de Guadalupe en donde se llevará a cabo una misa de acción de gracias oficiada por Monseñor Margarito Salazar Cárdenas, quien estará acompañado de los sacerdotes de varias parroquias.

Esta misa la llevan a cabo año cada año, para pedirle a la Virgen Morena por la paz de Matehuala y todos los municipios del Altiplano, así mismo mucha gente acude para cumplir mandas que tiene con la también llamada Reina de México, ya que les ha concedido milagros.

El obispo Margarito Salazar Cárdenas dijo que la misa la realizan porque la Basílica le concede a todas las diócesis del país un día con un horario específico para realizar una misa, pues todo el pueblo de México es muy creyente en la Guadalupana.

