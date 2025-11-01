Realizan ritual por las ánimas

Matehuala.- En el Panteón Hidalgo se llevó a cabo una noche única de leyendas y un ritual muy especial para atraer a las ánimas este evento fue denominado “Bienvenidas las Ánimas”.

En este evento estuvo Jesús Torres Arias, Cronista de la Ciudad, quien narró algunas leyendas en el Panteón Guadalupe y José Guadalupe Lucio Carranza, investigador paranormal, el evento hizo que llegaran más de mil personas al cementerio, sin embargo, no todas pudieron entrar, se pidió a la gente que no entraran niños, debido a que el ritual que se presentaría podría impactarlos mucho y causar daño emocional.

Para empezar Torres Aras hizo un recorrido por las principales tumbas del cementerio, contó algunas anécdotas sobre las personas que se encuentran sepultadas en este lugar.

Posteriormente el investigador paranormal llevó a cabo un ritual para darle la bienvenida a las ánimas en el cual uso incienso, flor de cempasúchil, y a las personas que acudieron se les pidió llevar una veladora y formaron un círculo.

Al empezar el ritual hizo una oración para no atraer malas energías o espíritus malignos y proteger a todos los asistentes, con el incienso alzó la copa para pedir por todas las almas de las personas que están sepultadas en este lugar, se les pidió a las personas cerrar los ojos y decir el nombre de quienes están en este lugar.