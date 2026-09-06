Ariana Grande deja los escenarios

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LONDRES, Inglaterra.- Ariana Grande concluyó su gira "Eternal Sunshine Tour" con un concierto en el O2 Arena de Londres y comenzó una pausa temporal de sus actividades públicas.

La cantante se mostró emocionada durante la presentación del 1 de septiembre, en la que agradeció a sus seguidores el apoyo recibido a lo largo del recorrido internacional.

Entre lágrimas, Grande describió la gira como una de las experiencias más especiales de su vida profesional y destacó la cercanía que mantuvo con el público durante los conciertos.

El espectáculo cerró una serie de 41 presentaciones iniciada el 6 de junio en Oakland, California. La gira recorrió ciudades de Estados Unidos y Canadá antes de finalizar con 10 fechas en Londres.

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"Eternal Sunshine Tour" también representó el regreso de Ariana Grande a las grandes giras después de varios años dedicada principalmente a proyectos cinematográficos y musicales.

La artista había anticipado su decisión de alejarse temporalmente de la vida pública. Explicó que necesita establecer límites y descansar después de permanecer durante años bajo una exposición constante.

El anuncio se produjo en medio de comentarios y especulaciones sobre su apariencia física y estado de salud. Sin embargo, Grande rechazó que su retiro temporal sea consecuencia directa de esas versiones y aseguró que se trata de una decisión planeada para proteger su bienestar.

La medida no representa un retiro definitivo de la música ni de los escenarios. Hasta el momento, la cantante tampoco ha precisado cuánto tiempo durará su pausa o cuándo retomará plenamente sus actividades profesionales.