Presidencia garantiza investigación sobre asesinato de Gastelum

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se está realizando una investigación para detener a los responsables del homicidio del creador de contenido e influencer César Gastelum, quien fue asesinado a balazos en un estacionamiento del desarrollo Urbano de Tres Ríos en Culiacán, Sinaloa.

Acciones de la autoridad

"Están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación debe (determinar) cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio. Vamos a esperar a toda la información, evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y en todo caso al autor intelectual y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio", expresó durante la conferencia matutina de este miércoles 5 de agosto.

¿Cómo ocurrió el ataque a César Gastelum?

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La noche de este martes, el influencer César Gastelum fue atacado por sujetos que viajaban en motocicleta a pocos metros de las oficinas de la Fiscalía General de Sinaloa. De acuerdo con información reportada por medios locales, el joven se encontraba haciendo una transmisión en vivo cuando fue atacado letalmente.

El creador de contenido se encontraba acompañado de dos jóvenes, quienes estaban personificados como repartidores de alimento y se aprecia que grababan un video, cuando dos sujetos en moto los abordaron y dispararon directo a la cabeza a César Gastelum. Paramédicos de la Cruz Roja que llegaron al sitio determinaron que no presentaba signos vitales.

El joven de 24 años de edad, originario de Culiacán, era conocido en las plataformas digitales: YouTube, TikTok e Instagram por subir vlogs de su vida cotidiana, comida, reacciones y videos cortos de comedia relacionados a la cultura del Norte del país para un público joven.