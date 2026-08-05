logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Reaprehenden a pareja de asaltantes de Pozos

Por Redacción

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
A
Reaprehenden a pareja de asaltantes de Pozos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un par de asaltantes de una pizzería en Villa de Pozos fueron aprehendidos por la Fiscalía General del Estado.

      Según las indagatorias, el pasado 24 de julio de 2026, José "N" y Yandel "N" habrían ingresado al establecimiento ubicado en la calle 30, donde presuntamente utilizaron diversas armas para amenazar al encargado del establecimiento y despojarlo de aproximadamente seis mil pesos en efectivo. Posteriormente, habrían huido con dirección a la plaza de la colonia Ciudad 2000.

      La Policía de Investigación (PDI) realizó las indagatorias correspondientes y, en coordinación con agentes del Ministerio Público, logró identificar a los probables responsables, reunir los datos de prueba necesarios y obtener del órgano jurisdiccional el mandamiento judicial en su contra, por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado.

      Los agentes investigadores cumplimentaron la orden de aprehensión en el centro penitenciario de la capital potosina, donde ambos individuos ya se encontraban privados de la libertad por diversos hechos delictivos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Lo sorprenden con herramientas robadas de una obra en la Calzada
      Lo sorprenden con herramientas robadas de una obra en la Calzada

      Lo sorprenden con herramientas robadas de una obra en la Calzada

      SLP

      Redacción

      Dos presuntos cómplices lograron escapar; el detenido quedó a disposición de la Fiscalía estatal.

      Fallece una motociclista arrollada por tráiler en Periférico
      Fallece una motociclista arrollada por tráiler en Periférico

      Fallece una motociclista arrollada por tráiler en Periférico

      SLP

      Redacción

      Autoridades municipales y estatales iniciaron la investigación

      Choque desata riña entre parejas en pleno Centro Histórico
      Choque desata riña entre parejas en pleno Centro Histórico

      Choque desata riña entre parejas en pleno Centro Histórico

      SLP

      Redacción

      Cuatro personas fueron detenidas por lesiones mutuas y daños; viajaban con menores de edad.

      Motociclista muere arrollado por tráiler
      Motociclista muere arrollado por tráiler

      Motociclista muere arrollado por tráiler

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil Estatal acordonó la zona mientras la Fiscalía inició la investigación