Reaprehenden a pareja de asaltantes de Pozos

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Un par de asaltantes de una pizzería en Villa de Pozos fueron aprehendidos por la Fiscalía General del Estado.

Según las indagatorias, el pasado 24 de julio de 2026, José "N" y Yandel "N" habrían ingresado al establecimiento ubicado en la calle 30, donde presuntamente utilizaron diversas armas para amenazar al encargado del establecimiento y despojarlo de aproximadamente seis mil pesos en efectivo. Posteriormente, habrían huido con dirección a la plaza de la colonia Ciudad 2000.

La Policía de Investigación (PDI) realizó las indagatorias correspondientes y, en coordinación con agentes del Ministerio Público, logró identificar a los probables responsables, reunir los datos de prueba necesarios y obtener del órgano jurisdiccional el mandamiento judicial en su contra, por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado.

Los agentes investigadores cumplimentaron la orden de aprehensión en el centro penitenciario de la capital potosina, donde ambos individuos ya se encontraban privados de la libertad por diversos hechos delictivos.

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