El crimen que narró Leñero llega a serie

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La figura de Vicente Leñero, destacado periodista, novelista y dramaturgo mexicano, será protagonista de una próxima serie que abordará el caso del homicidio del político priísta Gilberto Flores Muñoz, ocurrido a finales de los años 70. El proyecto, titulado Asesinato, será dirigido por Gabriel Ripstein y contará con la actuación de Mauricio Isaac, quien se encuentra en la posproducción del guion basado en la obra homónima de Leñero, publicada en 1985.

El relato de Asesinato se centra en los trágicos acontecimientos de la mañana del 6 de octubre de 1978, cuando se hallaron los cuerpos de la escritora Asunción Izquierdo y de Gilberto Flores Muñoz, ambos decapitados y con señales de haber sido asesinados a machetazos en su residencia en Lomas de Chapultepec. Este doble crimen causó un gran revuelo en la sociedad mexicana, debido a que, según versiones, el culpable habría sido su propio nieto.

Mauricio Isaac ha comentado que su papel en la serie le resulta un privilegio, ya que admira profundamente a Vicente Leñero, fallecido en 2014. Isaac declaró que Leñero es una figura emblemática que ha influido en su formación como artista, señalando que su obra Asesinato podría considerarse comparable a A sangre fría de Truman Capote, en términos de su impacto y relevancia.

Recientemente, el actor participó en El enemigo del pueblo, una película de Luis Estrada que se estrenará en Netflix. Esta nueva producción se sitúa en el contexto del México de 1993 y gira en torno a un estudiante de preparatoria que se involucra con la revolución zapatista. Isaac interpreta a un maestro de historia que incentiva al joven protagonista a considerar diferentes perspectivas sobre su entorno.

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La serie sobre Vicente Leñero, al igual que sus obras anteriores, promete explorar temas de gran profundidad social y política, alineándose con la trayectoria del autor y la relevancia de los eventos retratados. La producción invita a reflexionar sobre acontecimientos que marcaron la historia reciente de México, aportando una visión crítica y analítica a través de la dramatización.