En juego pendiente, América busca mantenerse líder
El partido contra Tijuana definiría posiciones importantes para la Liguilla del Apertura
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Poco a poco se acerca el final del Apertura 2026, y la pelea por mantenerse o meterse en lugares para la Liguilla se pone cada vez más reñida.
Duelo clave entre América y Tijuana por la Liguilla
Este miércoles, América y Tijuana se verán las caras en un duelo que será primordial, para la permanencia con el primer puesto, en el caso de las Águilas; o seguir buscando su pase a la Fiesta Grande, por parte de los fronterizos.
Los azulcremas tuvieron un agridulce homenaje para Guillermo Ochoa, quien tuvo el Banorte vitoreando su nombre. Los Tuzos del Pachuca arruinaron el momento al llevarse la victoria a la bolsa (1-2).
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Alan Bautista (11´) y Oussama Idrissi (73´) fueron los encargados de las anotaciones hidalguenses, mientras que Henry Martin (45´) descontó para los locales.
Tijuana golea a Santos Laguna y busca repetir triunfo ante América
Por su parte, la jauría acabó con el ímpetu del Santos Laguna por conseguir una victoria más al hilo al golearlos en el estadio Caliente (4-1).
Un doblete de Ignacio Rivero (17´ y 68´), y los goles de Francisco González (12´) y Adonis Preciado (71´) para Xolos; y el tanto de Esteban Lozano (65´) para los de la Comarca, fue como quedó el marcador.
El Apertura 2022 fue la última ocasión que el Tijuana le ganó a los de Coapa (2-0), por lo que en su visita a la capital esperan repetir la dosis de aquel lejano torneo.
El encuentro pendiente de la jornada 7 se podrá disfrutar a través de las pantallas del canal 5, TUDN y ViX, a las 21:00 horas.
no te pierdas estas noticias
En juego pendiente, América busca mantenerse líder
El Universal
El partido contra Tijuana definiría posiciones importantes para la Liguilla del Apertura
Mbappé se disculpa por comentarios sobre Mao Zedong y pierde contratos en China
AP
Tres empresas chinas anunciaron la cancelación de contratos con Mbappé tras la polémica.
Michael Carrick enfrenta crisis en Manchester United tras derrotas recientes
AP
El Manchester United busca revertir su mala racha con Carrick antes de enfrentar a Chelsea y Roma.