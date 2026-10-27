Canacar confirma mesas de diálogo con Segob tras paro nacional
El paro nacional generó bloqueos parciales y totales en dos entidades, mientras Segob promueve diálogo con transportistas.
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Luego del paro nacional registrado el lunes, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) confirmó las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) a partir de este martes, para atender las demandas del sector.
Canacar confirma diálogo con Secretaría de Gobernación
A través de sus redes sociales, la Canacar, que hasta el lunes no se había sumado a las mesas anunciadas por otras organizaciones del gremio, indicó que informará de manera oportuna los avances que resulten del encuentro.
El lunes, desde temprana hora se registraron bloqueos carreteros parciales y caravanas en gran parte del país. Solo en dos entidades se registraron cierres totales.
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Reacciones oficiales y agenda de trabajo
La Segob indicó ayer que organizaciones de transportistas, que forman parte de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), rechazan los bloqueos carreteros y expresaron su disposición a privilegiar el diálogo.
Con el objetivo de revisar las solicitudes del sector y avanzar en alternativas de solución, se estableció una agenda de trabajo para esta misma semana, tanto a nivel federal como en los estados.
En las mesas de trabajo participarán, según informó, las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como la Guardia Nacional (GN).
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