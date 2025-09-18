CARDI B Y STEFON DIGGS ESPERAN SU PRIMER HIJO

logo pulso
Por EFE

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
La rapera estadounidense Cardi B anunció este miércoles que está esperando a su cuarto hijo, el primero junto a su pareja Stefon Diggs, jugador del equipo de fútbol americano New England Patriots.

Cardi aseguró al canal CBS sentirse “muy fuerte” al equilibrar su embarazo con la preparación de su nuevo álbum y su próxima gira de estadios titulada ‘Little Miss Drama’, que comenzará en febrero de 2026.

“Me siento muy fuerte. Me siento muy poderosa de estar haciendo todo este trabajo. Pero estoy haciendo todo esto mientras creo un bebé. Mi pareja y yo nos apoyamos mutuamente”, expresó al canal CBS.

El nacimiento del bebé está previsto antes de que arranque el tour, lo que marca un desafío adicional para la artista, de 32 años. La intérprete de ‘WAP’ ya es madre de tres hijos con el rapero Offset: Kulture, de siete años; Wave, de tres; y Blossom Belle, nacida en septiembre de 2024. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

EL LEGENDARIO MÚSICO PUBLICARÁ EL PRÓXIMO 31 DE OCTUBRE ‘THROUGH THE OPEN WINDOW, 1956-1963’, SU OCTAVA ENTREGA MUSICAL EN LA QUE RELATA SU MADURACIÓN ARTÍSTICA

