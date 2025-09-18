KENIA OS BRILLA EN NY CON ‘ANIMAL PRINT’
EN UNA DE LAS ÚLTIMAS POSTALES QUE HA COMPARTIDO LA CANTANTE CON SUS FANS SE PUEDE APRECIAR EL AUDAZ LOOK CON ESTAMPADO ‘ANIMAL PRINT’ QUE ESCOGIÓ PARA ASISTIR AL DESFILE DE LUAR (15 DE SEPTIEMBRE) EN LA SEMANA DE LA MODA DE NUEVA YORK, DONDE LUCIÓ UN SENSUAL VESTIDO LARGO TRANSPARENTE DE COLOR NEGRO, CON CUELLO HALTER, ESCOTE EN ESPALDA Y ABERTURA HORIZONTAL. EL ESTAMPADO DE TIGRE ES EL PROTAGONISTA DE ESTE DISEÑO DE TEXTURA LIGERA. SUMA UNA MASCADA DE LEOPARDO, LA CUAL ESTILIZA DE UNA MANERA CLÁSICA SOBRE UN PEINADO DE LADO DE INSPIRACIÓN VINTAGE.
