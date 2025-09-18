logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

KENIA OS BRILLA EN NY CON ‘ANIMAL PRINT’

Por El Universal

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
KENIA OS BRILLA EN NY CON ‘ANIMAL PRINT’

EN UNA DE LAS ÚLTIMAS POSTALES QUE HA COMPARTIDO LA CANTANTE CON SUS FANS SE PUEDE APRECIAR EL AUDAZ LOOK CON ESTAMPADO ‘ANIMAL PRINT’ QUE ESCOGIÓ PARA ASISTIR AL DESFILE DE LUAR (15 DE SEPTIEMBRE) EN LA SEMANA DE LA MODA DE NUEVA YORK, DONDE LUCIÓ UN SENSUAL VESTIDO LARGO TRANSPARENTE DE COLOR NEGRO, CON CUELLO HALTER, ESCOTE EN ESPALDA Y ABERTURA HORIZONTAL. EL ESTAMPADO DE TIGRE ES EL PROTAGONISTA DE ESTE DISEÑO DE TEXTURA LIGERA. SUMA UNA MASCADA DE LEOPARDO, LA CUAL ESTILIZA DE UNA MANERA CLÁSICA SOBRE UN PEINADO DE LADO DE INSPIRACIÓN VINTAGE. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

BAD BUNNY, EL MÁS NOMINADO DE LOS LATIN GRAMMY
BAD BUNNY, EL MÁS NOMINADO DE LOS LATIN GRAMMY

BAD BUNNY, EL MÁS NOMINADO DE LOS LATIN GRAMMY

SLP

El Universal

LANZA NUEVA EDICIÓN DE ‘BOOTLEGS’
LANZA NUEVA EDICIÓN DE ‘BOOTLEGS’

LANZA NUEVA EDICIÓN DE ‘BOOTLEGS’

SLP

EFE

EL LEGENDARIO MÚSICO PUBLICARÁ EL PRÓXIMO 31 DE OCTUBRE ‘THROUGH THE OPEN WINDOW, 1956-1963’, SU OCTAVA ENTREGA MUSICAL EN LA QUE RELATA SU MADURACIÓN ARTÍSTICA

CARDI B Y STEFON DIGGS ESPERAN SU PRIMER HIJO
CARDI B Y STEFON DIGGS ESPERAN SU PRIMER HIJO

CARDI B Y STEFON DIGGS ESPERAN SU PRIMER HIJO

SLP

EFE

KENIA OS BRILLA EN NY CON ‘ANIMAL PRINT’
KENIA OS BRILLA EN NY CON ‘ANIMAL PRINT’

KENIA OS BRILLA EN NY CON ‘ANIMAL PRINT’

SLP

El Universal