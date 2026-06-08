BANDERAS CON EL PAPA: "EL ARTE, UN ALTERNATIVA A LA VIOLENCIA"

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Antonio Banderas defendió este domingo ante el papa que el "arte debe de ser una alternativa a la violencia", y destacó que no solo es belleza, es también "pregunta, reflexión, contraste y revolución", además de la voz de alerta para las sociedades que se han "acostumbrado a la injusticia".

Banderas fue uno de los participantes en el encuentro ´Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, la economía y el deporte´ celebrado este domingo en Madrid entre el pontífice y representantes de la sociedad civil, donde destacó que "la relación entre la Iglesia y el arte ha sido determinante" y que "la Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la humanidad".

Banderas destacó los vínculos entre las artes y la religión y apuntó, por ejemplo, que "con total seguridad la figura más representada en la historia del arte ha sido Jesucristo".

Incidió en que el arte es la voz de alerta para las sociedades que se han "acostumbrado a la injusticia"; el arte, añadió, "debe ser una alternativa a la violencia. Todas las violencias", momento en que fue interrumpido por los aplausos del público.

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