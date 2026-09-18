Barbra Streisand arremete contra Donald Trump

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La cantante Barbra Streisand ha criticado el "ego desmedido" del presidente estadounidense, Donald Trump, ante sus amenazas de demoler el conocido Centro Kennedy en Washington.

"Es fácil imaginar mi indignación al ver que esta venerada institución se convierte en objeto de una disputa tan amarga por el nombre y el ego desmedido de un solo hombre", escribió en un extenso comunicado publicado en su página oficial de internet.

Las declaraciones de la cantante se producen después de que un juez federal dictaminara este jueves que el Gobierno de Trump debe notificar con al menos 30 días de antelación si tiene la intención de demoler el Centro Kennedy en Washington, después de que los rumores sobre su derribo se dispararan.

El juez Christopher Cooper explicó que esa petición busca "evitar cualquier confusión al respecto, dados los acontecimientos más recientes".

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Este mismo jueves se hicieron públicas fotos de Trump observando un gran póster en el Air Force One con el título "Demolición del Centro Kennedy", por lo que los rumores sobre la demolición del centro, con los que ha estado coqueteando el mandatario, se dispararon.

La cantante recuerda que, en 1964, "tras el impactante asesinato del presidente John F. Kennedy, el Congreso aprobó una ley que designaba al Centro Cultural Nacional como un monumento conmemorativo vivo en su honor".

Y desde entonces, el denominado en inglés "Kennedy Center for the Performing Arts" se ha "consolidado como uno de los grandes espacios culturales de Estados Unidos. Muchos de los actores, músicos, cantantes y bailarines más destacados del mundo han actuado en sus escenarios", incluida ella misma, para quien la institución "simbolizaba la convicción de la importancia del arte para la vida democrática".

"Cuando Donald Trump intentó colocar su nombre junto al del difunto presidente Kennedy en la entrada del edificio, la iniciativa suscitó un rechazo generalizado por parte de los artistas y de gran parte del público", recuerda la cantante.

Posteriormente, un juez federal dictaminó que el nombre del Centro Kennedy no podía modificarse sin una ley del Congreso, por lo que el nombre de Trump fue retirado de la fachada.

Sin embargo, la lucha continuó y ahora, "un Trump totalmente derrotado ha anunciado el cierre del Centro Kennedy para llevar a cabo lo que la junta compuesta en su totalidad por personas afines a él describe como una renovación importante. Curiosamente, ¡cuando el nombre de Trump aún figuraba en el edificio, no se planteó en ningún momento su cierre!", subraya.

El Centro Kennedy nació con el propósito de rendir homenaje a un presidente muy querido y de promover su filosofía de que el logro artístico es prueba de una sociedad libre.

Y remarca "¡He aquí otra razón más por la que es tan importante que los estadounidenses ejerzan su derecho al voto en las próximas elecciones de mitad de mandato!", en referencia a los próximos comicios en los que Trump podría perder la mayoría en el Congreso de la que dispone ahora.