Batman Day 2026: festeja al hombre murciélago en México

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Desde 2015, para conmemorar a uno de los superhéroes más complejos en la historia, se celebra cada tercer sábado de septiembre el llamado Batman Day en todo el orbe.

Actividades y eventos en Batman Day México 2026

Y México por supuesto que no es la excepción, por lo cual se alistan una serie de actividades en torno al enmascarado que en este 2026 cumple 87 años desde su primera aparición en comic.

Así que toma nota de lo que podrás hacer, ver o disfrutar presencial o a distancia este sábado en el país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este fin de semana también se estrenará el tráiler oficial de "Batman: Knightfall Parte 2", así que hay que estar atento.

En el estacionamiento frente a Liverpool Perisur se llevarán a cabo dos funciones en la tarde-noche con lo que se busca que fans y sus familias vivan cuatro horas de diversión.

La jornada arrancará a las 17:00 horas con "The LEGO Batman Movie", a la que le seguirá "Batman", la versión dirigida por Tim Burton en 1989 y que fue renacimiento fílmico del personaje nocturno.

El acceso es de carácter gratuito y se aconseja ir con algo alusivo al super héroe así sea una playera con su imagen.

Programación especial en televisión y redes sociales

El canal de paga Warner Channel, disponible en las diversas compañías de cable o satelital, ha montado una programación compuesta por cinco películas para verlos desde la comodidad de su sillón o cama. Algunas de las cintas son "Batman regresa", "Batman vs Superman: dawn of justice" y "The Batman".

En tanto Cartoon Network tendrá dos horas de episodios de "Teen Titans GO!" en los que aparece el Hombre Murciélago. Y HBO Max ha colocado una sección especial titulada "Celebra Batman Day" en los que puede verse película de acción viva y series animadas.

Si tu idea es ver arte, entonces sigue las redes sociales de creadores como Alan Ituriel y Pacha Urbano que irán compartiendo fan art del habitante de Ciudad Gótica.

Y ya estando en internet, pues date una vuelta en el canal DC Kids de Youtube, donde habrá cosas como un nuevo cortometraje animado para preescolares, "Eeven Batman takes a bath", así como videos al estilo de cómics animados adaptados de "Batman's mistery casebook".

Este sábado y sólo en algunas tiendas se podrá adquirir un comic llamado "Batman od the two worlds" en el que dos Batmans, en sus respectivos universos, deben resolver los mismos crímenes misteriosos en paralelo. El formato con el que saldrá será inédito y jamás reimprimido, para darle exclusividad a quien lo compre.