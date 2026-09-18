Aprueba iniciar trabajos para zona de conservación ecológica

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El Cabildo de San Luis Potosí aprobó por mayoría el dictamen que da paso al proyecto para declarar como Zona de Conservación y Preservación Ecológica Municipal un polígono de propiedad municipal ubicado en las inmediaciones del Instituto Municipal de Planeación (Implan) y del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), aunque la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votó en contra al considerar que el procedimiento utilizado no cumplió con los requisitos legales.

El regidor del PVEM, Gustavo de Jesús Mercado Garay, aclaró que su fracción está a favor de proteger el área natural y consideró positiva la iniciativa, pero cuestionó que el dictamen aprobado inicialmente en comisiones planteaba una declaratoria y posteriormente, previo a la sesión de Cabildo, se modificó para establecer que únicamente se autorizaría el inicio de los trabajos preparatorios para concretarla.

Mercado Garay señaló que aún no se ha agotado la consulta pública contemplada en el artículo 32 de la Ley Ambiental del Estado, por lo que, a su consideración, no debió avanzarse con la declaratoria sin cumplir previamente con ese requisito. También cuestionó que el documento modificado no contara con su firma como presidente de la Comisión Permanente de Ecología y que la modificación no hubiera sido notificada con las 48 horas de anticipación que, dijo, establecen el reglamento interno y la Ley Orgánica del Municipio.

La regidora Magdalena Cisneros Jiménez coincidió en que el PVEM respalda la preservación del polígono, pero sostuvo que el cambio realizado al dictamen modificó sustancialmente su objeto. Explicó que en comisiones la fracción había votado a favor porque se había establecido que todavía estaban pendientes etapas del procedimiento ambiental, pero consideró que si ahora se sustituía la declaratoria por un proyecto para iniciar los trabajos, el asunto debía regresar a comisiones para ser discutido y votado nuevamente.

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En respuesta, el regidor panista Edgardo Jasso Puente sostuvo que el Cabildo no estaba aprobando todavía la declaratoria definitiva, sino autorizando a la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos a realizar los estudios, análisis y gestiones necesarias para cumplir con las fases previstas en la Ley Ambiental del Estado. Señaló que, una vez agotado el procedimiento, el proyecto definitivo deberá regresar a las comisiones correspondientes y posteriormente al Cabildo para su resolución.

Pese a los cuestionamientos del PVEM, el dictamen fue aprobado por mayoría. Mercado Garay insistió en que su oposición al documento no implica rechazar la protección del terreno, sino buscar que la futura declaratoria quede jurídicamente sustentada para evitar impugnaciones o procedimientos que puedan ponerla en riesgo, particularmente en una zona donde, advirtió, gran parte de los terrenos colindantes ya han sido urbanizados.