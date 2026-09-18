Continuará en penal de Valles policía acusado de matar a su hermano

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El policía de la Guardia Civil Estatal acusado de presuntamente privar de la vida a su propio hermano, quien también pertenecía a la corporación, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión.

Los litigadores de la Delegación V de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), con sede en Tancanhuitz, presentaron ante el Juez de Control los datos de prueba reunidos en contra de Elizalde "N", señalado por el delito de homicidio calificado.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al imputado y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Además, se estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá continuar con las diligencias relacionadas con el caso.

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Los hechos ocurrieron el pasado 9 de septiembre en el ejido Las Armas, municipio de Tancanhuitz, donde presuntamente Elizalde "N" sostuvo una discusión con su hermano Raymundo "N", de 46 años de edad, y posteriormente le habría disparado.

La víctima fue trasladada al Hospital Básico Comunitario de Aquismón, donde falleció debido a las lesiones sufridas.

Tras las investigaciones, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Elizalde "N", misma que fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación.

Ahora, luego de ser vinculado a proceso, el imputado permanecerá recluido en el Centro Penitenciario de Ciudad Valles mientras continúa el procedimiento penal en su contra.