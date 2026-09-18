Segundo Simulacro Nacional 2026, así será el mensaje que alertará

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Este 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo centro de México), se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional, un ejercicio que busca fomentar la cultura de la prevención y medir las capacidades de reacción de la ciudadanía.

Protección Civil coordina simulacro nacional 2026

Esta simulación tiene el objetivo de mejorar los hábitos de respuesta de la población y poner a prueba la eficiencia de los protocolos de protección y seguridad de unidades internas y brigadas, ante los efectos de algún sismo o desastre natural.

De acuerdo con la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, este sábado participarán en el ensayo las 32 entidades federativas y se activarán los sistemas de alerta en más de 80 millones de teléfonos celulares.

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¿Cómo será la alerta sísmica en los celulares?

Este sistema de alerta en los dispositivos móviles enviará un mensaje escrito acompañado de sonido y vibración a todos los teléfonos, mediante el sistema Cell Broadcast. Según lo explicado por Velázquez Alzúa, México es el tercer país del continente americano en contar con esta tecnología.

El aviso llegará sin la necesidad de saldo, datos móviles o conexión a internet. El mensaje que se enviará es: "ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026".

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de probarse distintos sonidos, al final los expertos decidieron utilizar el mismo sonido de un sismo real. "Decidimos que finalmente el simulacro, pues debe ser un simulacro en todo sentido", señaló en conferencia matutina.

Para recibir esta alarma en tu dispositivo es necesario que tu sistema operativo iOS o Android esté actualizado y sin ninguna modificación. Cabe señalar que el texto puede variar en algunos casos, como las leyendas "alerta máxima", "alerta presidencial" o "alerta extrema".

¿Qué hacer antes, durante y después del ejercicio?

Antes de un simulacro, identifica rutas de evacuación, ubica el punto de reunión seguro más cercano y revisa que las alertas de tu celular estén activadas. Al sonar la alerta, conserva la calma, no corras, no empujes y sigue la ruta de evacuación señalada por el personal de Protección Civil.

Finalmente, después del simulacro o sismo, revisa daños en el área y tu entorno, no utilices el elevador y reporta los incidentes. En la Ciudad de México y en la zona centro del país la hipótesis será un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla, con una profundidad de 67 kilómetros.

La alerta sísmica sonará también de manera simultánea a través de altoparlantes, radio comercial en AM/FM y televisión comercial. Además, se activarán los más de 23 mil altavoces instalados en la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Morelos.