BMV cierra semana con retroceso y pérdidas

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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este viernes un 0,78 %, que la llevó a cerrar la semana con una pérdida acumulada del 0,86 %, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a las 63.375,93 unidades.

BMV retroceso semanal en septiembre 2026

Con este movimiento semanal, el mercado mexicano acumula cinco cierres negativos, cuatro consecutivos, en las últimas seis semanas.

"El mercado de capitales cerró la semana con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

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Las excepciones fueron el Nasdaq Composite y el FTSE 100 de Londres que avanzaron.

"Las pérdidas se deben al nerviosismo sobre el incremento en la guerra en Medio Oriente, además de la decisión de la Fed de incrementar su tasa de interés en 25 puntos base", añadió.

Impacto en emisoras y mercado cambiario

En México, indicó Siller, el IPC de la BMV "cerró la semana con una pérdida de 0,86 % para ligar cuatro semanas a la baja y cerrar en su menor nivel desde la primera semana de diciembre del 2025", cuando se apuntó 63.378,3 unidades.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas semanales de las emisoras: Banorte (-4,17 %), Grupo Carso (-3,98 %), Cemex (-3,92 %), Grupo México (-3,73 %) e Inbursa (-3 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que con el movimiento de este viernes, el índice mexicano acumula una baja del -3,14 % en lo que va de septiembre, y se apunta un retroceso del -1,45 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,35 % frente al dólar, al pasar de 17,17 a 17,23 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 1.368 millones de títulos por un importe de 63.650 millones de pesos (unos 3.694 millones de dólares).

De las 764 firmas que cotizaron en la jornada, 347 terminaron con sus precios al alza, 380 tuvieron pérdidas y 37 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron los de la productora de vidrio y plástico Vitro (VITRO A), con el 7,1 %; de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 5,97 %, y de la empresa de materiales para la construcción Orbia (ORBIA), con el 5,47 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -6,95 %; de la cadena de supermercados Grupo Comercial Chedraui (CHDRAUI B), con el -4,29 %, y del banco BBVA (BBVA), con el -3,29 %.