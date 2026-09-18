Trump prohíbe el acceso a la Casa Blanca a CNN, Politico y MSNOW
Trump utilizó su red social para informar sobre la restricción y acusar a los medios.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que prohibió el acceso a la Casa Blanca a las cadenas televisivas CNN y MSNOW, así como al sitio de información Politico, a los que acusó de difundir "noticias falsas".
Acciones de la autoridad
"Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo a la Falsa Cadena de Noticias CNN, a MSNOW (...) y a Politico (...) el acceso a la Casa Blanca como resultado de sus constantes 'informes' de NOTICIAS FALSAS" explicó Trump en Truth Social.
Detalles confirmados
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Anunció que "pronto seguirán otros medios de noticias falsas".
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