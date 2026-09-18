Cazzu responde a Christian Nodal por la "Ley Cazzu"

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Cazzu respondió a Christian Nodal luego de que el cantante negara que esté intentando frenar la llamada "Ley Cazzu", iniciativa que busca evitar que padres deudores alimentarios bloqueen trámites de pasaporte y permisos de viaje para sus hijos.

La controversia surgió hace un par de días, cuando el periodista Javier Ceriani aseguró que Nodal había promovido un amparo contra esta iniciativa de ley. La oficina de Nodal emitió un comunicado en el que aseguró que la información difundida era falsa y sostuvo que el cantante está a favor de las iniciativas que protegen a las infancias.

El equipo del intérprete confirmó que sí existe un amparo, aunque afirmó que este no cuestiona el contenido de la iniciativa, sino el uso del nombre; según su postura, este estaría basado en una historia que no corresponde con la realidad.

La defensa del cantante argumentó que utilizar el nombre artístico de la cantante argentina para identificar la iniciativa expone a su hija y la revictimiza.

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"Algún día conocerá su historia y merece encontrar la verdad, no una versión construida por conveniencia", agregaron.

Cazzu responde a Christian Nodal

Tras las declaraciones de Nodal, Cazzu publicó un mensaje en el que aseguró que ha sido silenciada legalmente y cuestionó la versión difundida por el equipo del cantante sobre la situación que enfrenta.

"Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: MENTIR y MANIPULAR una situación que se cae de madura. Yo opté por no coartar la libertad de nadie para hablar, porque pienso que el pez por la boca muere. (Todavía no sé si acerté)", escribió.

La cantante argentina afirmó que, mientras enfrenta restricciones para hablar, también debe lidiar con situaciones que, según dijo, no están relacionadas con la crianza de su hija Inti.

"Mientras tanto me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que NADA tienen que ver con la crianza. Acá allá, hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos. El flagelo al que me encuentro sometida, no es ni siquiera el que se imaginan..", señaló.

"Solo una cosa tomaré del texto que leí. Y es que yo también espero el día que la historia se conozca realmente como es. Que al fin exista la manera en la que la verdad tenga un espacio sin artilugios que la entorpezcan", expresó.

La intérprete aseguró que durante el tiempo en que pudo hablar públicamente expuso su versión de los hechos y sostuvo que esta continúa formando parte de la realidad en la que ejerce su maternidad.

"Mientras pude, dije verdades. Y esas siguen constituyendo la realidad en la que materno. De hecho, los ataques han empeorado, pero ya no lo puedo denunciar".

Finalmente, Cazzu aseguró que continuará apoyando los proyectos de ley que, desde su perspectiva, buscan proteger a madres y mujeres.

"Seguiré apoyando los proyectos de ley que amparen y protejan a madres y a mujeres. Porque si a mi me pueden vulnerar, imaginen como se vulnera a las madres que no tienen ninguna manera de defenderse".

Polémica legal entre Christian Nodal y Cazzu

La polémica ocurre en medio del proceso legal entre Christian Nodal y Cazzu relacionado con la manutención y custodia de su hija Inti. En distintas ocasiones, la cantante ha cuestionado públicamente el papel del mexicano como padre, mientras que Nodal ha negado las declaraciones de su expareja.