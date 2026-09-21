Camilo Séptimo reaparece en redes sociales

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Camilo Séptimo no volverá a los escenarios este 2026. Tras la muerte de su tecladista, Jonathan "Honas" Meléndez, la banda decidió cancelar todas las fechas que todavía tenía programadas para este año, incluidas sus participaciones en festivales.

Camilo Séptimo cancela conciertos 2026 tras muerte de tecladista

La noticia fue dada a conocer esta misma tarde, a través de un comunicado que publicaron en su cuenta oficial de Instagram:

"Con mucha tristeza les compartimos que hemos decidido posponer todas nuestras fechas restantes de 2026, tanto los conciertos de la gira como nuestras participaciones en festivales", escribió la agrupación.

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Aunque los músicos se alejaran del ojo público durante lo que resta de este año, dejaron claro que esto no significa el final de Camilo Séptimo, ya que desean continuar con el legado de "Honas".

Detenidos dos sujetos por muerte de tecladista y otras víctimas

Incluso, adelantaron que continuarán trabajando para reencontrarse con sus fans en 2027, aunque todavía no hay nada confirmado.

"Camilo Séptimo seguirá creando, honrando la memoria de 'Honas' y compartiendo con ustedes a través de la música. Buscaremos reagendar la mayoría de estas fechas para 2027".

Esta no es la primera vez que la banda habla sobre una pausa en su carrera, hace apenas una semana, y en medio del duelo que enfrentan, revelaron que se tomarían un tiempo para poder sanar, por lo que suspendieron sus conciertos de septiembre y octubre.

Por último, agradecieron el cariño, apoyo y comprensión que han recibido por parte de sus "navegantes" a quienes les prometieron mantenerse en contacto a través de las redes.

Jonathan Meléndez murió, de manera brutal, el pasado 1 de septiembre. Su cuerpo fue encontrado sin vida en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Lo que conmocionó al mundo es que, junto al músico también se hallaron los restos de su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar.

El caso derivó en la detención y vinculación a proceso de dos sujetos, sin embargo, las investigaciones siguen abiertas.