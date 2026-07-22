Nueve de cada 10 vehículos recuperados en SLP, ubicados en Zona Centro

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Nueve de cada 10 vehículos recuperados por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) fueron localizados en la Zona Centro, de acuerdo con información difundida este miércoles por la institución.

La dependencia reportó la recuperación de 621 automotores en las cuatro regiones del estado, de los cuales 559 se ubicaron en la Zona Centro, equivalentes al 90 por ciento del total.

En contraste, en el Altiplano fueron recuperados 26 vehículos; en la Huasteca, 23, y en la Zona Media, únicamente 13. En conjunto, estas tres regiones concentraron 62 unidades.

La Fiscalía indicó que entre los vehículos localizados se encuentran motocicletas, automóviles, camionetas y tractocamiones que contaban con reporte de robo.

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Las recuperaciones fueron resultado de denuncias presentadas por las víctimas, así como de trabajos de inteligencia, investigación y búsqueda realizados por elementos de la Policía de Investigación (PDI).

En las acciones participaron las seis delegaciones de la FGESLP y la Unidad Especializada en Combate al Robo de Vehículos, que opera principalmente en la capital potosina y su zona metropolitana.

La institución pidió a las víctimas denunciar oportunamente el robo de sus unidades para facilitar su localización y continuar las investigaciones correspondientes.

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La FGESLP no precisó el periodo en el que fueron recuperados los 621 vehículos, cuántos ya fueron devueltos a sus propietarios ni el número de personas detenidas por estos casos.