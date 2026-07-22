SLP, séptimo estado más afectado por incendios: Segam

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Si bien este año disminuyeron los incendios forestales en San Luis Potosí, respecto del mismo período del 2025, la entidad potosina se ubicó en la séptima posición con mayor superficie siniestrada del país.

Así lo informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), quien complementó que, en la temporada 2026 de incendios se atendieron 87 conflagraciones, cuya cifra fue inferior a los 119 del año pasado.

Es decir, una reducción de 32 siniestros, equivalente a una baja del 27 por ciento, puntualizó.

Previo a encabezar una ceremonia de reconocimiento por el Día Nacional de las y los Combatientes Forestales en la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), refirió que la intervención en el municipio de Santo Domingo significó un daño en más de 15 mil 300 hectáreas.

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La funcionaria estatal adujo que dicha superficie se tradujo en el 96 por ciento de las 16 mil hectáreas totales acumuladas, en toda la entidad potosina.

Exteriorizó que, mientras el año pasado se reportaron 11 incendios activos en la región huasteca durante Semana Santa, el acumulado en el 2026 disminuyó a cinco atenciones en diversas municipalidades.

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Consideró que el descenso y reacción ágil ante cualquier conato de fuego en el 2026, permitió que los municipios y las instituciones estatales y federales intervinieran a tiempo.