SLP, séptimo estado más afectado por incendios: Segam
Pese a esto, hubo una baja del 27% en los siniestros durante 2026
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Si bien este año disminuyeron los incendios forestales en San Luis Potosí, respecto del mismo período del 2025, la entidad potosina se ubicó en la séptima posición con mayor superficie siniestrada del país.
Así lo informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), quien complementó que, en la temporada 2026 de incendios se atendieron 87 conflagraciones, cuya cifra fue inferior a los 119 del año pasado.
Es decir, una reducción de 32 siniestros, equivalente a una baja del 27 por ciento, puntualizó.
Previo a encabezar una ceremonia de reconocimiento por el Día Nacional de las y los Combatientes Forestales en la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), refirió que la intervención en el municipio de Santo Domingo significó un daño en más de 15 mil 300 hectáreas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La funcionaria estatal adujo que dicha superficie se tradujo en el 96 por ciento de las 16 mil hectáreas totales acumuladas, en toda la entidad potosina.
Exteriorizó que, mientras el año pasado se reportaron 11 incendios activos en la región huasteca durante Semana Santa, el acumulado en el 2026 disminuyó a cinco atenciones en diversas municipalidades.
Capacitan a personal contra incendios
Brigadas de empresas de la Zona Industrial
Consideró que el descenso y reacción ágil ante cualquier conato de fuego en el 2026, permitió que los municipios y las instituciones estatales y federales intervinieran a tiempo.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
SLP, séptimo estado más afectado por incendios: Segam
Rubén Pacheco
Pese a esto, hubo una baja del 27% en los siniestros durante 2026
Recorridos por el Saucito no tienen autorización, advierte alcaldía
Rolando Morales
La organización de eventos en el cementerio requiere aprobación de Turismo y cumplimiento de normas de seguridad
Recibe CEA recursos federales para la PTAR en Escalerillas
Rubén Pacheco
Será responsable de la construcción y mantenimiento de la planta