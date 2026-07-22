Recibe CEA recursos federales para la PTAR en Escalerillas

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La semana pasada se depositaron 6 millones de pesos a la Comisión Estatal del Agua (CEA), cuyo financiamiento servirá para la rehabilitación de la PTAR y colector pluvial de Escalerillas, informó Darío Fernando González Castillo, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Precisó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí será el responsable de la ejecución de dichas obras de infraestructura hidráulica, indispensables para evitar la contaminación de la presa San José.

Refirió que la intervención corresponde a obras complementarias del proyecto del ducto que trasvasará agua de la presa El Peaje a la planta Los Filtros, derivado de las inconformidades expuestas por habitantes de dicha localidad y anexas.

En entrevista, expuso que, aunque los trabajos se financiarán con recursos económicos 100 por ciento federales, la CEA es la autoridad responsable de la construcción.

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Rememoró que, si bien en el 2020 la CEA concluyó la construcción de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), nunca entró en operaciones porque las instalaciones sufrieron vandalismo.

"Yo sí confío que el gobierno sí las va a concluir. Me imagino que el gobernador no sabía que las va a hacer el Gobierno del Estado, pero tenemos plena confianza en que esto va a venir a remediar en una parte el tema de la presa San José", remató.