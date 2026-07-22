Recorridos por el Saucito no tienen autorización, advierte alcaldía

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El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, aseguró que los recorridos promocionados bajo el nombre de "Susurros del Saucito" no cuentan con autorización para realizarse dentro del Panteón del Saucito, por lo que pidió a la población no dejarse engañar por la publicidad difundida en redes sociales.

Explicó que, además de no existir un permiso emitido por la dependencia, tampoco se presentó una solicitud formal para llevar a cabo la actividad.

El funcionario señaló que la organización de recorridos en el cementerio está sujeta a una serie de requisitos establecidos por la normativa vigente, entre ellos la intervención de la Dirección de Turismo, la participación de un guía turístico certificado y el cumplimiento de medidas de seguridad que limitan el número de asistentes.

Precisó que Servicios Municipales únicamente autoriza el uso del espacio una vez que las áreas competentes validan el evento.

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Azuara indicó que el caso se encuentra además inmerso en un procedimiento jurídico derivado de un amparo promovido por el organizador, aunque insistió en que el debate principal no es ese, sino la ausencia de permisos.

"No se puede anunciar un evento, cobrar por él y realizar un acto de comercio sin contar con las autorizaciones correspondientes", sostuvo.

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El titular de Servicios Municipales enfatizó que la regulación busca proteger tanto a los visitantes como al propio panteón y a las familias que tienen sepultados a sus seres queridos en ese lugar.

Recordó que los recorridos culturales sí pueden realizarse siempre que respeten la normatividad, el límite de asistentes y el carácter del espacio, pero reiteró que no se permitirán recorridos con temática paranormal dentro del cementerio.

Respecto a este tipo de promociones, Azuara comentó que la dependencia ha detectado publicaciones similares principalmente en redes sociales y recordó que durante la administración anterior también existieron casos relacionados con la difusión de videos grabados en el panteón sin la autorización correspondiente.

Por ello, insistió en que la ciudadanía debe verificar la información únicamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

Finalmente, el funcionario reveló que la persona que actualmente promueve estos recorridos trabajó anteriormente para el Ayuntamiento y que, tras concluir su relación laboral, registró a su nombre una denominación utilizada para un programa municipal relacionado con el panteón, situación que forma parte de un proceso legal en curso.