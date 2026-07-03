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Belinda cambia frase viral y responde con fotos en pijama

La cantante Belinda reaccionó con humor a los memes por modificar una frase viral para alentar a la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Por El Universal

Julio 03, 2026 03:45 p.m.
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Belinda cambia frase viral y responde con fotos en pijama
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      Belinda, ganando como siempre; la cantante reaccionó a las burlas por cambiar una frase que se ha hecho viral para alentar a la Selección Mexicana y su paso por el Mundial 2026.
      La cantante, quien estuvo presente en el Estadio Ciudad de México durante el partido de México vs Ecuador (2-0), compartió varias fotos sexys en pijama a manera de respuesta a los memes que le han hecho por haber cambiado el "¿Y si sí?" por el "¿A que sí?".
      Belinda entregó el trofeo el Superior Player of the Match al futbolista Julián Quiñones, y fue entrevistada sobre la actuación del equipo mexicano en el partido de dieciseisavos de final.
      Aunque Beli, como la llaman sus fans, elogió a la Selección Nacional, el que haya confundido dicha frase la ha hecho protagonista de memes.
      La también actriz, quien protagoniza la serie "Carlota", se toma las cosas con humor, y no solo colgó en sus redes algunos de los memes que le hicieron, sino que consintió a sus 18 millones de seguidores con fotos en pijama que acompañó con la frase:
      "¿A que sí?".
      Belinda asistió el partido de México contra Ecuador acompañada de sus padres y su hermano, también fue vista con el cantante Miguel Bosé; su expareja, el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, también asistió al partido junto a su esposa Ángela Aguilar.

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