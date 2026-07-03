Mundial 2026 impulsa consumo y turismo en México

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El avance de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 puede traducirse en una mejora en la confianza de los consumidores y en un mayor dinamismo en algunos sectores de la economía, aunque también genera efectos contrapuestos como el aumento del ausentismo laboral y presiones en precios de algunos servicios, señalaron especialistas.

Rodolfo Ostolaza, subdirector de análisis económico de Banamex, explicó que un mejor desempeño del equipo nacional en el torneo tiene un efecto directo sobre el ánimo de la población, lo que puede reflejarse en indicadores como la confianza del consumidor.

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Sin embargo, la institución mantuvo sin cambios su previsión de que el Mundial aportará apenas 0.1 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2026, equivalente a alrededor de dos mil millones de dólares."Sin duda mientras más y más avance México, más ánimo va a haber y el ánimo sí pega en este componente que es la confianza del consumidor", afirmó el especialista.Por su parte, Guillermina Rodríguez, subdirectora de estudios económicos de Banamex, indicó que este tipo de eventos genera un aumento en el consumo y en la demanda de bienes y servicios, principalmente en las ciudades sede y en las regiones cercanas. No obstante, advirtió que el entusiasmo que provoca el torneo también tiene efectos sobre la productividad.Mundial impulsa el ausentismo laboralLa especialista señaló que el ausentismo laboral puede incrementarse durante el Mundial, un fenómeno que, dijo, fue evidente en ciudades como Los Ángeles, donde algunas personas dejaron de acudir a sus centros de trabajo para seguir los partidos. Este comportamiento, agregó, puede limitar parte de los efectos positivos asociados al evento y dificulta medir con precisión el impacto económico de un eventual avance de la Selección Mexicana.La institución bancaria prevé que una primera señal de estos efectos podría observarse en julio, cuando se publiquen los indicadores de confianza del consumidor y del productor.Paulina Anciola, subdirectora de análisis del banco, añadió que el incremento en el gasto asociado al Mundial podría ser temporal.Explicó que, tras la euforia del torneo, algunos hogares podrían moderar su consumo y destinar una mayor proporción de sus ingresos al ahorro, por lo que el efecto agregado sobre la economía anual sería limitado.Entre los beneficios de largo plazo, la institución destacó el potencial de promoción turística que representa la Copa del Mundo, al considerar que la exposición internacional de México puede incentivar futuras visitas y generar una mayor derrama económica en los próximos años.