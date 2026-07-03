logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Mundial 2026 impulsa consumo y turismo en México

La Copa Mundial 2026 representa una oportunidad para la promoción turística y el crecimiento económico a largo plazo en México.

Por El Universal

Julio 03, 2026 03:42 p.m.
A
Mundial 2026 impulsa consumo y turismo en México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El avance de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 puede traducirse en una mejora en la confianza de los consumidores y en un mayor dinamismo en algunos sectores de la economía, aunque también genera efectos contrapuestos como el aumento del ausentismo laboral y presiones en precios de algunos servicios, señalaron especialistas.


      Rodolfo Ostolaza, subdirector de análisis económico de Banamex, explicó que un mejor desempeño del equipo nacional en el torneo tiene un efecto directo sobre el ánimo de la población, lo que puede reflejarse en indicadores como la confianza del consumidor.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sin embargo, la institución mantuvo sin cambios su previsión de que el Mundial aportará apenas 0.1 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2026, equivalente a alrededor de dos mil millones de dólares.
      "Sin duda mientras más y más avance México, más ánimo va a haber y el ánimo sí pega en este componente que es la confianza del consumidor", afirmó el especialista.
      Por su parte, Guillermina Rodríguez, subdirectora de estudios económicos de Banamex, indicó que este tipo de eventos genera un aumento en el consumo y en la demanda de bienes y servicios, principalmente en las ciudades sede y en las regiones cercanas. No obstante, advirtió que el entusiasmo que provoca el torneo también tiene efectos sobre la productividad.

      Mundial impulsa el ausentismo laboral
      La especialista señaló que el ausentismo laboral puede incrementarse durante el Mundial, un fenómeno que, dijo, fue evidente en ciudades como Los Ángeles, donde algunas personas dejaron de acudir a sus centros de trabajo para seguir los partidos. Este comportamiento, agregó, puede limitar parte de los efectos positivos asociados al evento y dificulta medir con precisión el impacto económico de un eventual avance de la Selección Mexicana.
      La institución bancaria prevé que una primera señal de estos efectos podría observarse en julio, cuando se publiquen los indicadores de confianza del consumidor y del productor.
      Paulina Anciola, subdirectora de análisis del banco, añadió que el incremento en el gasto asociado al Mundial podría ser temporal.
      Explicó que, tras la euforia del torneo, algunos hogares podrían moderar su consumo y destinar una mayor proporción de sus ingresos al ahorro, por lo que el efecto agregado sobre la economía anual sería limitado.
      Entre los beneficios de largo plazo, la institución destacó el potencial de promoción turística que representa la Copa del Mundo, al considerar que la exposición internacional de México puede incentivar futuras visitas y generar una mayor derrama económica en los próximos años.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Mundial 2026 impulsa consumo y turismo en México
      Mundial 2026 impulsa consumo y turismo en México

      Mundial 2026 impulsa consumo y turismo en México

      SLP

      El Universal

      La Copa Mundial 2026 representa una oportunidad para la promoción turística y el crecimiento económico a largo plazo en México.

      Harfuch: combate a extorsión es prioridad en Michoacán
      Harfuch: combate a extorsión es prioridad en Michoacán

      Harfuch: combate a extorsión es prioridad en Michoacán

      SLP

      El Universal

      La coordinación federal y estatal busca proteger a la ciudadanía y evitar impunidad en Michoacán.

      Dos investigaciones por huachicol fiscal siguen abiertas: Harfuch
      Dos investigaciones por huachicol fiscal siguen abiertas: Harfuch

      Dos investigaciones por huachicol fiscal siguen abiertas: Harfuch

      SLP

      El Universal

      La presidenta también informó que la FGR lleva las investigaciones y continúan detenciones

      Sheinbaum rechaza asunto político en detención de Gilda Lozoya
      Sheinbaum rechaza asunto político en detención de Gilda Lozoya

      Sheinbaum rechaza "asunto político" en detención de Gilda Lozoya

      SLP

      El Universal

      Aseguró que la FGR le informó que hay pruebas de su participación en ese fraude