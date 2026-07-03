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Isabel Martiñon motiva a Armando González con voz de Naruto

El mensaje de Isabel Martiñon con la voz de Naruto generó reacciones positivas entre usuarios y el futbolista.

Por El Universal

Julio 03, 2026 02:22 p.m.
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Isabel Martiñon motiva a Armando González con voz de Naruto
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      La actriz de doblaje Isabel Martiñon sorprendió al futbolista mexicano Armando González, luego de publicar un video interpretando al famoso personaje japones Naruto Uzumaki, quien ha llevado su voz en español latino desde 2003.
      La voz que Isabel se ha encargado de mantener estos años se caracteriza por un tono energético y rebelde, acompañando la personalidad eufórica del personaje creado en 1999 por el mangaka Masashi Kishimoto.
      A través de redes sociales, la actriz compartió un video especial dedicado al delantero centro del Club Deportivo Guadalajara (Chivas), apodado como "La Hormiga", quien es conocido por su afición al anime japonés.
      A través de la plataforma de Instagram, la actriz de doblaje mandó un mensaje especial al futbolista mexicano que generó conversación entre los usuarios y provocó la reacción del mismo Armando González.
      Con la voz de Naruto, Isabel le encomendó una misión de rango 'S' muy importante al jugador: enfrentar con fuerza la ronda más complicada de la justa mundialista y traer la Copa del Mundo a México, junto con el equipo tricolor.
      "Porque tú eres el jugador más perrón amigo, de veras", detalló Isabel en su mensaje. El anuncio llegó a los ojos del jugador, apodado por la afición local como el "otaku del gol", quien comentó la publicación con un "Deveras".
      Como era de esperarse el video generó diversas reacciones entre los internautas en redes sociales, quienes animaron a jugador y agradecieron el gesto de la actriz de doblaje. Algunos de los comentarios más populares en la plataforma fueron: "Si a mí me motivó, no quiero ni imaginar a la Hormiga". "Tenemos la bendición de Naruto". "AHHHHHHH WOW QUE TE ENVÍE UN SALUDO NARUTO". "NO PUEDE SER. HASTA YO ME EMOCIONÉ". "Espero que haya llorado cuando lo escucho porque a mí si se me salieron unas lagrimitas de la emoción". "Nooooo el anime le va a dar más poderes a la hormiga".
      Para el delantero mexicano de 23 años, este mensaje representa más que un simple saludo, pues a lo largo de su carrera en el fútbol ha demostrado su pasión por el anime, siendo sus series favoritas Fullmetal Alchemist y Blue Lock.
      Este cariño por las series animadas se ha reflejado constantemente en la cancha, con sus celebraciones de goles inspiradas en los movimientos y gesticulaciones de personajes populares, como el jutsu de bola de fuego de Sasuke Uchiha.

       

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