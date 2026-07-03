Egipto sufre pero está en octavos de final

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Comenzó el verdadero camino para conocer al próximo campeón del mundo, por eso, los hombres comandados por Mohamed Salah saben que el haber clasificado a los octavos de final es un paso muy importante de cara al objetivo planteado, sin embargo, es un camino complicado con adversarios de cuidado.

Egipto domina la primera mitad y abre el marcador

El primer paso era vencer a Australia y lo sabían desde el inicio del encuentro, pues al minuto 13' Emam Ashour mandaría el balón al fondo de las redes de un impecable cabezazo tras un excelente servicio, esta anotación le daría un dominio total al conjunto egipcio durante la primera parte complementaría, pero para la segunda mitad el conjunto australiano ya sabía con claridad que debía darle vuelta al marcador, o al menos, empatar para mandarlo al alargue.

Autogol de Mohamed Hanny complica a Egipto

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Tras un balón parado del conjunto australiano llegaría el error de Egipto que culminaría en un autogol por parte de Mohamed Hanny, y el encuentro estaba comprometido para los africanos. Durante todo el trámite del encuentro el marcador no se movió más, por ende, ambos equipos estaban obligados a jugar los tiempos extras para conseguir la clasificación, pero no se hicieron daño y era necesario definir desde los once pasos.

Los Faraones no defraudaron desde la pena máxima y logran la hazaña, ahora enfrentarán al ganador entre Argentina y Cabo Verde.