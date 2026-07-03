De origen iraní, el árbitro para el México vs. Inglaterra

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A unas cuantas horas por delante para que se juegue el México vs Inglaterra, de los octavos de final del Mundial 2026, acaba de anunciarse el árbitro central para este importante duelo.

Alireza Faghani será el encargado de impartir justicia en el Estadio Ciudad de México este domingo 5 de julio. El árbitro australiano de origen iraní tendrá en sus manos uno de los duelos que mayor exigencia podría representar de esta fase del torneo.

Los encargados de completar el cuerpo arbitral para este encuentro son los australianos George Lakrindis (primer abanderado), Andrew Lindasy (segundo abanderado) y los marroquís Jalal Jayed como cuarto árbitro y el nazareno de reserva será Zakari Brinsi.

Curiosamente, esta no será la primera vez que el australiano pite un juego de la Selección Mexicana, pues él estuvo presente en el México vs Alemania de Rusia 2018, donde el Tri derrotó 1-0 a los teutones.

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Claro que esta coincidencia ha desatado grandes teorías al respecto, como que esperan repetir esa historia ante los teutones, pero ahora frente a los ingleses para poder llegar a cuartos de final.