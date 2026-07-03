Aguirre, muy molesto por adelanto del partido

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El cambio de horario para el México vs Inglaterra significa un duro golpe para los ingleses, pero al parecer, también para Javier Aguirre y la Selección Mexicana.

Al menos, así lo manifestó el Vasco, luego de que se revelará el cambio de horario de los Octavos de Final, que estaban programados en un inicio a las 18:00 horas y ahora se disputarán a mediodía, en el Estadio Ciudad de México. Para él, no hay ventaja alguna.

"Para nada, cero, nombre... ventaja ninguna, al contrario, te digo está todo diseñado para, desde ese día de Ecuador comentamos, sabíamos el horario, sabíamos la sede, no sabíamos el rival es cierto, pero al final de cuentas, sí me rompen un poquito la madre. No nos queda más que acatar lo que diga FIFA", declaró el timonel tricolor.

Aguirre dijo estar "bastante encabronado" con el cambio, ya que, asegura, cambia su planeación para antes del encuentro del próximo domingo en el Coloso de Santa Úrsula.

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"Por supuesto, la comida, la siesta, la dormida, la fisioterapia, todo, todo, parece una tontería, pero no lo es. Hoy están trabajando aquí 60 personas para que estos 26 amigos salgan el domingo a ganar el partido, o sea, no es cosa menor. La verdad es que es bastante importante el cambio y ya te digo, yo puedo entender razones y argumentos, pero a mí no me consultó y sí, estoy bastante encabronado", aseveró en entrevista para Grupo Fórmula.

"A tragar agua y ajo", agregó el Vasco quien enfatizó su molestia y al sorpresa que significó el adelanto del partido contra los ingleses. La noticia no cayó nada bien para el técnico nacional.

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"Como una patada en el estómago porque claro, esto cambia todo, ahora hay que cambiar todo el plan, todo el trabajo; no que se vaya al garete, pero casi, porque te estás tragando seis horas de que tengas programadas. No me gusta nada, evidentemente acataremos lo que diga FIFA, pero a mí, a mí especialmente, no me gusta nada ni a mis jugadores", concluyó Aguirre.