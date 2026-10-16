Billy Joel enfrenta significativos desafíos de salud

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El cantante Billy Joel enfrenta desafíos de salud significativos relacionados con un diagnóstico de hidrocefalia, lo que le impide tanto conducir como actuar. Esta afección se caracteriza por una producción excesiva de líquido en el cerebro.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Joel, de 77 años, compartió que no tiene permiso para manejar. Además, explicó que sus médicos le han desaconsejado presentarse en conciertos, ya que cada actuación se asemeja a experimentar una conmoción cerebral.

Según indicó, la alta sonoridad, la iluminación intensa, el estrés y la energía del espectáculo son factores de preocupación para sus especialistas de salud. Aseguró que, tras una serie de pruebas adicionales, se podría evaluar la viabilidad de su regreso a los escenarios.

El artista, conocido por su icónico tema "Piano Man", también está en proceso de subastar más de 70 motocicletas de su colección personal. Esta decisión está motivada tanto por el avance de la edad como por su condición médica, que también ha afectado su equilibrio. La subasta, organizada por Gooding & Company en colaboración con Christie's, se llevará a cabo sin precio mínimo en el evento Rétromobile New York, programado para los días 20 y 21 de noviembre.

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En la entrevista, Joel mencionó que alguna vez tuvo más de cien motocicletas y reflexionó sobre la realidad de no poder conducir más de una a la vez. Reconoció que su edad y su situación actual lo han llevado a tomar la decisión de poner a la venta muchas de ellas, subrayando que desea evitar riesgos innecesarios en la conducción.

La situación actual de Billy Joel ha generado atención entre sus seguidores y la industria musical, quienes esperan su recuperación y un eventual retorno a los escenarios. Mientras tanto, el artista continúa gestionando su salud y reorganizando su vida personal y profesional ante estos retos.