Presentan operativo por evento ferial

Por Carmen Hernández

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Fue presentado el estado de fuerza que participará en la Feria Regional de Rioverde, la Fiesta de Todos,  que iniciará este viernes y concluirá el próximo 30 de noviembre, participarán 150 efectivos en los diversos operativos para brindar seguridad a toda la población.  

En las instalaciones de la Feria se congregaron el alcalde Arnulfo Urbiola Román, los regidores Isaías Rivera Martínez, Rosa María Huerta Valdez, el síndico municipal Edgar Narváez y el secretario del Ayuntamiento Víctor Ángel Mancilla Cervantes. 

Así como los jefes policíacos de la Guardia Civil Municipal Javier Martín Maya, Óscar Hernández, jefe de Guardia Civil de la Zona Media, José de Jesús Hernández Juárez, titular de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y el  Grupo Ave. 

Alrededor de 150 elementos brindarán seguridad a los asistentes al máximo evento ferial de los rioverdenses.  

Al intervenir, el alcalde señaló que demostrarán con hechos que la fiesta de todos será un espacio seguro, la seguridad está garantizada, la gente puede venir con confianza a divertirse durante los días que dure el evento ferial.

