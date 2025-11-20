logo pulso
SU HISTORIA EN UN DOCUMENTAL

SERÁ ‘LOS MEJORES AÑOS DE NUESTRA VIDA’, PELÍCULA QUE LLEGARÁ CON EL LANZAMIENTO DE UN NUEVO SINGLE Y DE UNA GIRA INTERNACIONAL POR ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA

Por EFE

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
MADRID.- La banda española Hombres G anunció este miércoles el estreno el próximo 30 de abril de ‘Los mejores años de nuestra vida’, una película documental que llegará acompañada del lanzamiento de un nuevo single y de una gira internacional homónima por España y Latinoamérica que comenzará en mayo.

“Han pasado cuatro décadas y seguimos sintiendo lo mismo cuando subimos a un escenario. Este proyecto nos ha hecho darnos cuenta de cuánto ha cambiado todo… y de cuánto sigue igual: la amistad, la música y el cariño del público”, aseguraron en un comunicado los integrantes de la banda, David Summers, Rafael Gutiérrez Daniel Mezquita y Javier Molina.

El documental, original de Movistar Plus+, está dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega (‘Raphaelismo’, ‘Supergarcía’, ‘Waldo’, ‘Anatomía de un Dandy’) y muestra la carrera del grupo a través de una mirada contemporánea.

Combina material inédito, imágenes de la banda durante una gira internacional por España, Latinoamérica y Estados Unidos, y testimonios de artistas de referencia en el ámbito musical hispano.

Entre ellos, participan Alejandro Sanz, Ana Torroja, Carlos Vives, Carin León o Carlos Rivera, según una nota de Movistar Plus+ y A contracorriente Films, que informaron de que el proyecto se encuentra actualmente en fase de producción.

Para sus directores, “más que un documental sobre una banda, esta película es una celebración del tiempo compartido, de la gente que crece con sus canciones y de la magia de seguir sintiendo lo mismo cuando suenan”, en palabras de Arnaiz.

“Lo más valioso de este rodaje ha sido presenciar esa autenticidad. No hemos filmado ídolos, sino personas que se ríen, se emocionan y siguen disfrutando de hacer música como si fuera la primera vez”, aseguró Ortega. 

